Müzik yayın saati 1'de kadar uzadı, İZOBDER açıklama yaptı: Olumlu ancak...

İzmir Organizasyon Bileşenleri Derneği (İZOBDER) Başkanı Adnan Bulu, İçişleri Bakanlığı’nca pandemi süresinde 24.00 olarak uygulanan müzik yayın saatinin 01.00’e uzatılmasını, turizm, eğlence ve etkinlik sektöründeki taleplerin dikkate alınması bakımından olumlu bulduklarını belirterek, “Ancak ses izolasyonu sağlanan kapalı alanlarda ve hassas olmayan bölgelerde sürenin daha esnek tutulması gerektiğine inanıyoruz” dedi

10 Mayıs tarihinde, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca birlikte değerlendirilerek, müzik yayın saati gece 01:00’e kadar uzatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan İZOBDER Başkanı Adnan Bulu, “Pandemi önlemlerinin sağlık kuruluşları ve toplu taşıma dışında tamamen kaldırıldığı dönemde, müzik kısıtlamaları da pandemi önlemi olmaktan çıkarak sadece halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından değerlendirilmeye başlandı” dedi.

“Saat değil, desibel sınırı önemli”

Etkinlik sektörü temsilcileri olarak, müzik yayın saatini esneten yeni yaklaşımı sektör için olumlu bir adım olarak görmekle birlikte, ses izolasyonunun sağlandığı tüm kapalı alanlarda pandemi öncesi uygulamalara dönülerek kısıtlamanın kalkmasını beklediklerini söyleyen Bulu, “Sektörümüzün beklentisi, sese hassas olmayan bölgeler ile az hassas olan bölgelerin açık ve yarı açık alanlarında ise belirlenen desibel sınırlarına uyularak müzik yayın saatinin ilgili işletmenin ruhsatında müsaade ettiği pandemi öncesi saat sınırına getirilmesi yönünde” dedi.

Getirilen esnemenin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair taleplerin dikkate alınarak gerçekleştirildiğini anladıklarını ifade eden Bulu şunları söyledi: “Turizm sektörünün beklentisini karşıladığı düşünülen yaklaşımın, 1 milyon kişiye istihdam sağlayan etkinlik sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesini talep ediyoruz. Alınacak kararların merkezi idare yerine yerel yönetimlerce belirlenmesinin bölgesel hassasiyetlerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi bakımından daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Etkinlik sektörünün İzmir’deki temsilcileri olarak, halkımızın huzuru ve kamu istirahatine duyduğumuz saygı ve belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edeceğimizin güvencesiyle bu konuda zarar oluşmayacağına inandığımız alanlardaki faaliyetlerimizin genişlemesiyle, pandemi sürecinde en fazla zarar gören sektörlerin yaralarını daha hızlı saracağına inanıyoruz.”