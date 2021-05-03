Müzisyenleri dayanışma ayakta tutuyor!

Yaşamlarını sosyal güvencesiz şekilde saatlik çalışarak sürdüren müzisyenler, koronavirüs salgını sürecinde restoran, eğlence mekânlarına getirilen kısıtlamalar sonrası zor günler geçiriyor. Bu süreçte İzmir Müzisyenler Derneği’nin başlattığı “Askıda Fatura” uygulaması ile üç haftada beş yüzün üzerinde elektrik, su ve doğalgaz faturası ödendi. Evinin kirasını ödeyemediği için tahliye aşamasına gelen müzisyenlerin ise kiraları ödendi

FATİH ÖZKILINÇ- Koronavirüs salgını sürecinde restoran, eğlence mekânları ve diğer işyerlerine getirilen kısıtlamalar sonrası birçok esnaf zor durumda kalırken bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de sosyal güvencesiz şekilde çalışan müzisyenler oldu. Bir yılı aşkın süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan müzisyenler, yaralarını oluşturdukları dayanışma ağlarıyla sarmaya çalışıyor. İzmir Müzisyenler Derneği’nin başlattığı “Askıda Fatura” uygulaması ile birçok müzisyenin elektrik, su, doğalgaz faturalarının ödenmesi sağlanırken kesilen elektrik ve doğalgazın tekrar açılması sağlanıyor. Son bir ayda dayanışma ile yaklaşık beş yüzün üzerinde fatura ödenirken evlerini tahliye etmek durumunda kalan birçok müzisyenin de kiraları ödenerek tahliyeler engellendi.

İzmir’de yaklaşık 10 bin müzisyen olduğunu ve 5 binin müzisyenlik yaparak geçimini sağladığını belirten İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, “Müzisyenlerin büyük bir kısmı çok ciddi zorluklar yaşıyor. Son süreçte pandeminin ne kadar süreceği belirsiz. Kısıtlamalar üst üste geliyor. Müzisyenler çok daha yoksullaşmış durumda. Arkadaşlarımız hem kendilerini yalnız hissetmesinler hem de ekonomik bir dayanışma içinde olalım diye yaklaşık üç hafta önce “Askıda Fatura” kampanyası başlattık. Kampanya başladığından bu yana ödenen fatura sayısı beş yüzü geçti. Yüzün üzerinde insanın elektrik, su ve doğalgaz faturası ödendi. Elektriği kesilenlerin elektrikleri açıldı. Evinin kirasını ödeyemediği için tahliye aşamasına gelenlerin kirasını ödedik. Bu destekleri derneğimiz kurulduğu günden bu yana birlikte etkinlik yaptığımız, sahada buluştuğumuz insanlar veriyor. Dernek olarak yanlarında olduğumuz, programlarına katıldığımız sendikalar, STK’lar kampanyamıza destek oluyor. Bizim zamanında dernek olarak karşılıksız bir, iki etkinliğine katıldığımız, bir şekilde buluştuğumuz insanlar bugün bunun geri dönüşünü yapıyor. Bu çok güzel… Vefa, sadece İstanbul’da bir semtin ismi değilmiş. Geçtiğimiz 10 yılda müziğin toplumsallaşması adına çok çabaladık. Bugün bu çabanın geri dönüşünü alıyoruz. İnsanlar, bizim geçmişte karşılıksız yaptığımız çalışmaların karşılığını vefası ile gösteriyor. Müzik, hayata dair bir güzellik… İnsanlar kuru kuruya fatura ödemiyorlar, derneğimizin geçmişteki çalışmalarını bilerek ‘Bugün görev bize düştü biraz da biz omuzlayalım’ düşüncesiyle bu kısa sürede bu kadar fatura ödendi” dedi

Dayanışmayı attırmaya çalışıyorlar

Dayanışma ile yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Çaparoğlu, “Faturalar bize geliyor biz de değerlendirip kendi aramızda ödemeye çalışıyoruz. Bizi aşan bir durum olduğunda da sosyal medya hesaplarımızdan faturaların isimlerini kapatarak paylaşıyor ve dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz. Fatura ödemek isteyenler bütçesine uygun faturayı seçip ödüyor ve dekontunu bize gönderiyor. Bu süreçte bir de belediyelerin destekleriyle erzak dağıtıyoruz. Kendi imkânlarımızla dayanışmayı arttırmayı çalışıyoruz. Geçen sene Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 15 bin müzisyene yönelik bir aylığına bin liralık destek kararı çıkmıştı. Sonrasında da bakanlık başvuran herkese destek vereceğini açıkladı. Ardından bu destek dört aya çıkarıldı şimdi biz bunun tekrar uzatılması için randevu talep ettik. Olursa bin liralık desteğin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep edeceğiz. Çabalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Hepimizin sorumluluğu

Müzisyenlerin pandemi dönemindeki yaşadıklarının dizilere dahi konu olduğunu belirten Çaparoğlu, “Bu süreç çok bir süreç. İnsanlar başkalarına el açmaktan utanır duruma geldiler. Bu durum onların onurlarını zedeledi. İntihar vakalarında yoksulluktan ziyade bu durum etkiledi. Bu dönemde maalesef Türkiye genelinde üçü İzmir’de olma üzere onun üzerinde müzisyen intihar etti. Devletin bu süreçte destekleyici olması en azından asgari geçim standartlarında destek vermesi gerekiyor. Müzisyenlerin sigortalı olması kolaylaştırılmalı, kayıt dışı çalışmanın son bulduğu bir düzenleme istiyoruz. . Biz kayıt dışı olmasak şu an sigortamız işlerdi. Kayıt dışı çalışma bir an önce son bulmalı. Sigortasız çalışmanın eksikliğini bu süreçte anladık. Bununla ilgili birçok siyasi partiyle görüştük, taleplerimizi ilettik. Bu süreç uzarsa sektör ölebilir, biz buna izin vermeyelim. Bu hepimizin sorumluluğu” diye konuştu.