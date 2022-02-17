Nafakaların yüzde 50,7'si hiç ödenmiyor

Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 96. yıldönümünde basın açıklaması yapan CHP İzmir İl Kadın Kolu Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, boşanma sonrası bağlanan nafakaların yüzde 50,7’si hiç ödenmediğini söyledi.



FATİH ÖZKILINÇ- Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 96. Yıldönümünde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kadın Kolları tarafından basın açıklaması yapıldı. CHP İzmir İl Başkanlığında gerçekleşen basın açıklamasına CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar okudu. Basın açıklamasına CHP Kadın Kolları MYK üyesi Nurşen Balcı'nın yanı sıra kadın kolları üyeleri katıldı.



“Nafaka hakkına göz dikildi”



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 96 yıl önce kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinin kadının insan hakları açısından dev bir adım olduğunu ifade eden Nurdan Şenkal Uçar, yasanın kadın ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlediğini, erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeleri kaldırdığını ve tek eşle evlilik esası getirildiğini söyledi. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile de aile hukuku kuralları günün değişen koşullarına uygun hale getirildiğini dikkat çeken Uçar, “AK Parti iktidarının kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyeti, her geçen gün kazanılmış haklarımızı aşındırdı. 2017 yılında ‘müftülere resmi nikâh yetkisi’ tanındı. Böylece laik hukukun simgesi olan Medeni Kanunu’muzla sağlanan hukuk birliği göz ardı edildi. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gece yarısı kararı ile kadının yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde fesih edildi. Şimdi de kadının nafaka hakkına göz dikildi” dedi.



Nafakalar ödenmiyor



Boşanma sonrasında taraflara tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası hakkı tanındığını hatırlatan Uçar, Kadın Dayanışma Vakfı’nın 2019 yılında yaptığı çalışmalardan örnek verdi. Mahkemelerin nafaka taleplerinin sadece yüzde 8’ini tam olarak kabul ettiğini ayrıca nafaka meblağlarının da milyonlar olmadığını ifade eden Uçar, “Kadınların sadece yüzde 2’si 2 bin TL’nin üstünde nafaka alırken yüzde 66’sı 500 TL’nin altında nafakaya mecbur bırakılmaktadır. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bağlanan nafakaların yüzde 50,7’si hiç ödenmemektedir. Ayrıca, bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödediğini iddia eden erkekleri TÜİK verileri bile yalanlıyor. 2020 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye’de boşanmaların sadece yüzde 2.2’si bir yıldan az evlilikleri kapsıyor” diye konuştu.



Boşanmalar hızlandı



AK Parti Hükümeti döneminde boşanmaların arttığını iddia eden Nurdan Şenkal Uçar, “AK Parti hükümeti boşanmaları hızlandırarak, dava süresince yoksullaşan tarafa ve çocuğa bağlanan tedbir nafakasını da ortadan kaldırmayı planlıyor. Boşanma davası süresince aile konutunda kadın ve çocukların yaşamasına karar verilebiliyordu. Oysa getirmeye çalıştıkları yeni düzenlemede, kadın ve çocuklar birkaç ay içinde aile konutundan çıkarılabilecek. Zaten ödenmeyen nafakalar için ister öde, ister ödeme dönemi başlayacak. Biz bu hakları büyük mücadeleler sonunda kazandık. Cumhuriyetimizi kadın erkek beraber kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; eşit, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye’yi yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Aydınlık bir gelecek tasarısıyla kurulan Cumhuriyetimizin karartılmasına asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.