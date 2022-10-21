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Namaz kılarken kalp krizi geçirip öldü!

Namaz kılarken kalp krizi geçirip öldü!
21 Ekim 2022 Cuma 08:54

İzmir Bornova'da Haydar Çoban isimli kişi, camide namaz kılarken kalp krizi geçirdi. Çoban, hayatını kaybetti

Olay, 10 Ekim Pazartesi günü Bornova ilçesi Altındağ semtindeki bir camide meydana geldi. İkindi için camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Çoban'ın hareketsiz yattığını görenler yardıma koştu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, 10 gün önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; namaz kılan Çoban'ın bir anda fenalaşarak yığıldığı anlar yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #namaz #ölüm
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