‘NAR’ Güçbirliği büyüyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Hollanda Krallığı Büyükelçiliği desteği ile başlayan ‘Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR Projesi’ sivil toplum dayanışması sağlayacak. İGC Başkanı Dilek Gappi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter, İzmir KÖY KOOP Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Barosu yetkilileri şiddete karşı yerelde birlikte mücadele edecekler

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı desteği ile başlayan ‘Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR’ projesi, iş birlikleriyle devam ediyor.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı DilekGappi önderliğinde yapılan proje toplantısına, İzmir Köy Koop. Başkanı Neptün Soyer, Mülkiye Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifi Başkanı Prof.Dr.Sevda Alankuş, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Figen Merderve Proje Ortağı İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Huriye Serter katıldı.

Yerel güçlere iş birliği daveti



İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, ‘NAR Projesi’nin medyada şiddet dilini değiştireceğini belirterek, değişimi tüm şehir dinamikleriyle eşzamanlı yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Gappi, proje hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Proje Ortağı İzmir KadınKuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter, ‘NAR- Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi’ kapsamında düzenlenecek eğitimlere ve mahalle toplantıları ile projenin önemli bir farkındalık yaratacağını ifade etti.

Neptün Soyer: “Nar Projesine Desteğe Hazırız”



Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (İzmir Köy Koop.) Başkanı Neptün Soyer, kooperatif olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hollanda Projesi’ne desteğe hazır olduklarını kaydetti. Soyer, görevi gereği İzmir köylerinde sürekli ziyaretlerde bulunduğunu söyleyerek, “Ege kırsal alanlarda yaşayan kadınların şiddet sorunları kente göre az. Ancak şehirde bir gerginlik var. Ekonomik ve sosyolojik gerginlik kadınlara yansıyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Nar Projesi’nin medyadaki nefret söylemlerini değiştireceğine inanıyorum. Her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

İzmir Barosu’ndan ‘NAR’ Katkısı

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Figen Merder, baro olarak şiddet görenlere hukuksal destek verdiklerini hatırlatarak, Nar projesinin mahalle toplantılarında, şiddet haritalama çalışmalarında da katkı koyacaklarını söyledi.

Mülkiye Bilimsel Araştırma Geliştirme Kooperatifi Başkanı Prof.Dr. Sevda Alankuş da projenin şiddet haritalaması, mahalle buluşmalarıyla da bir değişim yaratacağını söyledi.

Söz konusu proje 15 ay sürecek.





“NAR- Kadın ve LGBTİ+ Bireyler Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi” Nedir?

İzmir Gazeteciler Cemiyeti “NAR- Kadınve LGBTİ+ Bireyler Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi” kapsamında İzmir, Manisa ve Muğla odaklı şiddet haritalaması yaparak, belirlenen şiddet yoğun bölgelerde ‘Nar Buluşmaları’ gerçekleştirecek. 45 gazeteciye toplumsal cinsiyete dayalı şiddet odaklı iletişim eğitimi verilecek. Eğitimlerin çıktıları olarak, kamu spotları, billboard, afiş, radio jingle, podcastler, belgeseller ve haberler hazırlanacak. ‘Haber Yayın Kurulu’ vasıtasıyla seçilen haberlere ve eserlere telif ödenecek. Şiddete karşı hazırlanan tüm eserler yerel ve ulusal iş birlikleriyle paylaşılacak. Proje web sitesi www.nar-siddetekarsimedya yapımı sürüyor.