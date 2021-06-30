Nargileciler konuştu: İki sene oldu buna can mı dayanır?

Temmuz ayının başından itibaren pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri açılıyor ama faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerleri ise yeni bir karara kadar kapalı kalacak. Nargile yasağının devam etmesine tepki gösteren işletme sahipleri, çeşitli kriterler belirlenerek nargile kafelerin açılabileceğini belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre; faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin ise faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek. Konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Tüm işyerleri açılırken kendi işletmeleri kapalı kalacak olan nargile kafe sahipleri ise karara tepkili.

"Biz de mi intihar edelim"



Pasaport’ta 30 yıldır nargile kafe işleten Hakkı Küllü, nargileye olan tavrı anlayamadıklarını söyledi. “Tüm işletmeler açıldı ama nargile kafeler kapalı, nargile servisi yasak” diyen Küllü, “Bizim kullandığımız nargileler kişiye özel. Bunun kullan at marpuçları da var. Biz eski usul nargile satıyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir kültürü yaşatıyoruz. Nargile bir kültürdür. Bugün insanlar evinin bahçesinde, deniz kenarında nargile içebiliyor ama kafede içemiyor. Bunu anlayamıyoruz. Oralara müsaade ediliyorsa bize niye müsade edilmiyor? Ben Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satış Belgesi(TAPDK)belgemi almışım, yıllık ücretimi ödedim. Geçen yılın mart ayında 4 bin 900 TL ödedim. Ardından pandemi patladı. Biz ücreti ödemezsek belgemiz iptal oluyor. Belgeyi almak için tekrar uğraşmamız gerekiyor. Geçen yılın mart ayında ücretimizi ödedik ama o gün bugündür nargile satışı yasak. Belli kriterler konularak nargile servisi yapılabilir. Bana yazık değil mi? Sen bana dört kere 750 TL bir kere de 5 bin TL destek verdin. Dile kolay yaklaşık iki sene oldu. Ben bu işletmenin kirasını, elektriğini, suyunu, stopajını, çalışanlarımın sigortasını ödemeye çalışıyorum. Çay satarak ben bu işletmeyi nasıl döndüreyim. Ben akşama kadar çay satarak su faturamı ödeyemem. Ben evime nasıl bakacağım? Bu yaştan sonra kim beni işe alır? Ya dolandırıcılık yapacağım ya gasp. Alın teriyle para kazanmak dururken biz boşluğa itiliyoruz. En son İzmir’de iki arkadaşımız borçları nedeniyle intihar etti. Biz de mi böyle yapalım. Bizim de evimiz, çocuğumuz var. Bir ümitle açılmasını bekliyoruz. İki sene oldu buna can mı dayanır? El insaf ” dedi.

Nargile zor dayanıyor



Nargile kafelerin güçlükle ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Kordon’da nargile kafe işletmeciliği yaparken pandemi nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kalan Guner Bedeloglu ise “Pandeminin koşulları belli. Toplu ulaşım araçlarında insanlar dip dibe. Kafeler açıldı, insanlar oturuyor. İnsanlar; nargileyi evinin bahçesinde, Kordon’da çimlerde içiyor. Ama nargile kafeler kapalı kalıyor. Bunun mantığını anlamış değiliz. Kapalı tutmak yerine bazı kriterler belirlenerek nargile kafeler açılabilir. Bunun çeşitli yöntemleri var. Kullan at marpuçlar var, masa sayısı bu duruma göre belirlenebilir. Bugün çoğun mekân gizli gizli ekonomik olarak ayakta kalabilmek için nargile servisi yapıyor. Kafelerin kirası çok yüksek. Çay, kahve satarak bu kirayı çıkarmak çok zor. Nargile kafelerin çoğu bu süreçte kapandı. Kalanlar da zorla ayakta durmaya çalışıyor. Biz pandemi nedeniyle Kordon’daki nargile kafemizi kapatmak zorunda kaldık” diye konuştu.