Narlıdere 9 Eylül'ü yelken yarışı ile kutlayacak

Narlıdere, İzmir’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılını 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları ve 3. Deniz Festivali ile kutlayacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “İzmir’in kurtuluşu, Anadolu’nun da kurtuluşunun simgesi oldu. Tarihi zaferin kahramanlarını hiçbir zaman unutmayacak, atalarımızın bizlere bıraktığı bağımsızlık mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi

Narlıdere Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’na ev sahipliği yapıyor. Narlıdere Belediyesi 3. Deniz Festivali kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlediği 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları, İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü’nün katkılarıyla 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 sporcunun katılacağı yarışlar, 9 Eylül günü saat 13.00’da İTK Yelken Kulübü’nden başlayacak. Vatandaşlar, Altıevler Mahallesi Muhtarlığı’nın yan tarafında oluşturulan alandan yarışları takip edebilecek. Büyük bir heyecana sahne olacak yarışlar, Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında düzenlenecek.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve bitiren İzmir’imizin kurtuluşunu 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları ve 3.Deniz Festivali ile kutlayacağız. Hemşehrilerimizi üç gün sürecek yarışları takip etmek için Narlıdere’ye bekliyoruz” dedi.

“KAHRAMANLARIMIZI ANIYORUZ”

Başkan Engin, şanlı zaferin kahramanlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!’ emriyle kahraman ordumuz İzmir’in işgaline sona verdi ve tam bağımsızlığın yolu açıldı. İzmir’in kurtuluşu, Anadolu’nun da kurtuluşunun simgesi oldu. Tarihi zaferin kahramanlarını hiçbir zaman unutmayacak, atalarımızın bizlere bıraktığı bağımsızlık mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.