Narlıdere Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Narlıdere Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında, belediye şirketi NARBEL’de çalışan yaklaşık üç yüz işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı. Başkan Ali Engin “Hayatım boyunca emekten ve alın terinden yana oldum. Bundan sonra da böyle olacak” dedi

Şantiye Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine; Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Belediye İş Sendikası TİS Genel Sekreteri Günay Demirtaş, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sendikanın 2 No’lu Şube Başkanı Metin Şanlı ve NARBEL çalışanları katıldı. İmzalanan toplu sözleşme kapsamında, işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 35 zam yapılması öngörüldü. İmza töreninin ardından, belediye çalışanları Başkan Ali Engin’e çiçek verdi. Toplu sözleşmeyi memnuniyetle karşılayan işçiler, halay çekerek kutladı.

“EMEKTEN VE ALINTERİNDEN YANAYIZ”



Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “2 yıl boyunca işçilerimizle birlikte güzel işler başardık. Bundan sonra da emeğin ve alın terinin gücüyle Narlıderemize hizmet etmeye devam edeceğiz. 1,5 yılımız pandemi koşullarında geçti ancak çalışanlarımızın özverisi sayesinde hiçbir projemizi durdurmadık. Hayatım boyunca emekten ve alın terinden yana oldum. Bundan sonra da böyle olacak. Bana ve belediyemize güvenin. Toplu Sözleşmemiz herkese hayırlı ve uğurlu olsun, bereket getirsin” dedi.

“ALİ ENGİN SORUMLULUK ALDI, SORUN ÇÖZÜLDÜ”

Belediye İş Sendikası TİS Genel Sekreteri Günay Demirtaş “Belediye Başkanımız Ali Engin, yaşanan ekonomik krize, salgına ve işsizliğe rağmen elini taşın altına koydu, sorumluluk aldı ve imzalar atıldı. Bu süreçte gösterdiği kararlılığa teşekkür ediyorum. Sendikamız ve belediye işçilerimiz her zaman Ali Başkanımızla olacaktır. Bundan sonra daha büyük bir azim ve şevkle çalışacağız ve Narlıdere Belediyesi’ni örnek bir belediye yapacağız” diye konuştu.