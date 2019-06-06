Narlıdere Belediyesi WhatsApp'ta

Narlıderelilere hızlı ve etkin hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren, bunun için de teknolojik gelişmelerden faydalanan Narlıdere Belediyesi, WhatsApp İletişim Hattı kurdu. İsteyen herkes, bayram tatilinin ardından 0553 037 60 00 numaralı telefona öneri ve taleplerini, karşılaştıkları sorunları mesaj ve fotoğraf olarak iletebilecek, kısa sürede dönüş sağlanacak.

Narlıdere Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile tespit edilen sorunları artık WhatsApp İletişim Hattı üzerinden, daha hızlı ve pratik olarak yanıtlayacak. Bu uygulama için hazırlanan 0553 037 60 00 numarasını akıllı telefonlarına kaydeden vatandaşlar, belediye ile ilgili öneri, talep ve sorunları mesaj veya fotoğraf ile birlikte anında ve en kolay yoldan yetkililere iletebilecek.

Vatandaşın ayağına kadar

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki görevliler tarafından değerlendirmeye alınacak olan iletiler, ilgili müdürlüklerle paylaşılarak en kısa sürede çözüme kavuşturulacak ve mesaj sahibine geri dönüş yapılacak. O an için belediyeye gelme imkanı bulunmayan Narlıdereliler, WhatsApp İletişim Hattı sayesinde, istediği tüm bilgilere en kısa sürede ulaşma şansı yakalayacak. Uygulamanın amacı dışında veya hakaret içerikli kullanılması halinde yasal haklar saklı tutulacak.

Hız ve kalite

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıdere'yi, Narlıderelilerle yönetme sözümüzü tutmak ve Halkın Belediyesi'ni yaratmak için kendimizi her geçen gün geliştiriyor, teknolojik kolaylıklarla çalışmalarımızı destekliyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için kullanıma açtığımız WhatsApp İletişim Hattı sayesinde, hem yurttaşlarımızla daha kolay iletişim kuracağız hem de talep ve önerileri en kolay yoldan çözüme kavuşturacağız" dedi.