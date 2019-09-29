Narlıdere daha yeşil olacak

Ağaç dikme çalışmalarına hız veren Narlıdere Belediyesi, 600 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Ali Engin "Daha yaşanabilir bir Narlıdere yaratmak için çalışıyoruz" dedi.2. İnönü Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinliğine Başkan Engin'in yanı sıra İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, muhtarlar, meclis üyeleri, TEMA Vakfı üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çam fidanlarını toprakla buluşturan katılımcılar, cansuyunu da birlikte verdi.

Tersine çevireceğiz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Kentler değişiyor, gelişiyor ve betonlaşan yapının içinde ne yazık ki yeşil alanlar ihmal ediliyor. Narlıdere'de bunu tersine çevirmek için çaba harcıyoruz. Uygun olan her yerde yeşillendirme çalışması yapmak için mücade ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte, daha yeşil bir Narlıdere yaratacağız" dedi.CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç "Böylesine güzel ve anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Bizler her zaman bu ülkenin suyuna, doğasına sagip çıkan insanlarız. Çocuklarımızı da fidan dikerken görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı da yeşertiyor. Doğamızı koruyacağız, ağacımızı koruyacağız ve daha yeşil bir Narlıdere için el ele çalışacağız" diye konuştu.