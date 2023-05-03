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Narlıdere'de asfalt mesaisi

Narlıdere Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt serim işlemleri ve tretuvar düzenlemelerine havaların ısınmasıyla birlikte hız verdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın talepleri ve ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda ilçemizdeki yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu

Narlıdere'de asfalt mesaisi
03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:59

Narlıdere Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çamtepe Mahallesi Güngören Caddesi’nde asfalt serim işlemlerini sürdürürken Ilıca Mahallesi Karakızlı Sokak’ta da tretuvar düzenlemesi gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bozulan yolları onardıklarını, Narlıdere’yi sağlıklı altyapı ve üstyapıya kavuşturan çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Güngören Caddesi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Engin, “İlçemizin en işlek noktalarından Barış Sokak ve Güngören Caddesi’ni altyapısı ile birlikte yenileyip modern bir görünüme kavuşturmuştuk. Caddemizin zaten büyük bir bölümü zaten konforlu yapısıyla halkımıza hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği Güngören Caddemizin metro inşaatına yakın olan bölümünde ise metro çalışmaları nedeniyle zaman zaman bozulmalar olabiliyor. Ekiplerimiz şu anda bölgede yama işlemlerini ve asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bölgedeki metro inşaatının ağustos ayında tamamlanmasıyla birlikte bu alandaki asfalt serim çalışmalarını tamamen bitireceğiz. İlçemiz genelinde bakım, onarım çalışmalarımızı ve tretuvar düzenlemelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın talepleri ve ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda ilçemizdeki yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. 

Etiketler; #izmir #narlıdere #narlıdere belediyesi
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