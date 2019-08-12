Narlıdere'de bayram sevinci

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kurban Bayramı’nı çalışanlarıyla birlikte kutladı. Önce şantiye tesislerinde, sonra Narlıdere AKM’de personeliyle kucaklaşan Başkan Engin “Bizler Narlıdere’yi birlikte güzelleştirecek ve birlikte büyüteceğiz. 5 yıl boyunca, halktan aldığımız bu gücü en iyi şekilde kullanacağız. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Narlıdere'de bayram sevinci
12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:45

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kurban Bayramı’nı çalışanlarıyla birlikte kutladı. Sabah erken saatlerde şantiye tesislerinde işçilerle kucaklaşan Başkan Engin, tüm personelle tek tek bayramlaştı. Belediye binasındaki çalışanlar için de Narlıdere AKM’de bayramlaşma töreni düzenlendi. Yüzlerce çalışanın katıldığı bayramlaşmada, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.

Birlikte büyüteceğiz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Huzur ve barış içinde nice mutlu bayramları birlikte yaşamayı diliyoruz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla biz büyük bir aileyiz ve umut doluyuz. Bizler Narlıdere’yi birlikte güzelleştirecek ve birlikte büyüteceğiz. 5 yıl boyunca, halktan aldığımız bu gücü en iyi şekilde kullanacağız. Gün gelecek, bu ülkede herkes mutlu ve huzurlu bir şekilde, barış içinde yaşayacak" dedi.

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