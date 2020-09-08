Narlıdere'de bulundu!

Vatandaşlar tarafından Narlıdere Mandalin Cafe’de bitkin halde bulunan ve soyu tükenmekte olan canlılar arasında yer alan Balaban Kuşu, Narlıdere Belediyesi’nin veteriner hekimleri tarafından tedavi edildi.

Eski sağlığına kavuşmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek olan Balaban Kuşu, kısa sürede doğal ortamına salınacak. Başta sokak hayvanları olmak üzere, onlarca canlıya tedavi ve bakım hizmeti veren Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez bir Balaban Kuşu’nu ‘misafir’ etti. Vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra belediyenin veteriner ekiplerine teslim edilen ve soyu tükenmekte olan canlılar arasında yer aldığı öğrenilen Balaban Kuşu tedaviye edildi. Sağlığına kavuşunca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek olan kuş, kısa sürede doğaya salınacak.ğini ifade etti.

Tedavi edildi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Narlıdere Belediyesi olarak başta sokak hayvanlarımız olmak üzere yaralı ve sahipsiz dostlarımızı tedavi ediyoruz. Bu kez bir Balaban Kuşu’nu konuk ettik. Gerekli tedavisini yaptık. Her türlü operasyon ve müdahaleye hazır ekip ve personelimiz mevcut” dedi. n Pelin Atmaca