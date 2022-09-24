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Narlıdere'de ceza yazılmasına sinirlenen seyyar satıcı kendini ve çocuklarını yakmak istedi!

24 Eylül 2022 Cumartesi 08:21

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, zabıtanın kendisine ceza yazmasına sinirlenen seyyar satıcı R.E., iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin dökerek yakmak istedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E.'ye, şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından para cezası kesildi. Ceza kesilmesine sinirlenen R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendi üzerine benzin dökerek eylem yaptı. R.E., elindeki sallama tipi bıçakla da kimseyi yanına yaklaştırmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müzakerelerin ardından R.E. ikna edildi ve eylem sona erdi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #narlıdere #balıkçı #seyyar satıcı #eylem
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