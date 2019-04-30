Narlıdere'de 'Esnaf Masası' kuruldu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Narlıdere esnafı ile birlikte hizmet üreteceklerini söyleyen Başkan Engin "Kurduğumuz Esnaf Masası ile yönetim sürecine esnaf kardeşlerimizi de dahil edeceğiz, sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

Yerel seçimlerin ardından toplumun farklı kesimleri ile görüşmeler yapan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bu kez esnafın temsilcilerini ağırladı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ve yönetim kurulu üyelerini konuk eden Başkan Engin, belediye bünyesinde kurdukları Esnaf Masası ile yönetim sürecine esnafı da katacaklarını söyledi. Esnafın sorun ve eksiklerine kalıcı çözümler bulacaklarını belirten Başkan Engin, talepler doğrultusunda hizmet üreteceklerini dile getirdi.

Çözüm üreteceğiz

Engin, "Esnaf, bir ilçenin, bir toplumun temel direğidir. Halkın nabzını tutan en önemli noktadır. Bunun bilincindeyiz ve Narlıdere'yi birlikte yönetmek arzusundayız. Belediye bünyesinde Esnaf Masası kurduk. Oluşturacağımız esnaf meclisleri ile hem halkın beklentilerine doğru şekilde karşılık vereceğiz hem de esnafımızın sorunlarını çözeceğiz. Narlıdere'yi birlikte yöneteceğiz" dedi.

İş birliği sürecek

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da Başkan Engin'e yeni görevinde başarılar dileyerek "Narlıdere Belediyesi ile uzun zamandır devam eden ortak çalışmaların ve işbirliğimizin devam edeceğine dair inancımızla, başarılar diliyoruz" dedi.