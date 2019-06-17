Narlıdere'de her mahalleye eşit hizmet

Narlıdere Belediyesi, yerel seçimlerin ardından ilçe genelinde başlattığı asfalt ve parke taşı yenileme çalışmalarında önemli bir aşama kaydetti. Nisan ayından bu yana 25 farklı sokakta 4800 metrekarelik kilit parke döşemesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 8 mahallede, 30 farklı noktada da asfalt yama işi gerçekleştirildi. Başkan Ali Engin "Her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz" dedi.

Narlıdere Belediyesi, Nisan ayından bu yana yoğunlaşan asfalt ve parke taşı kaplama çalışmalarıyla hem kenti güzelleştirdi, hem de vatandaşların yaşamını kolaylaştırdı. Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son üç ayda ilçenin en işlek 25 farklı sokağında 4 bin 800 metrekarelik kilit parke döşemesi yaptı. 2 bin 500 metrelik bordür uygulaması gerçekleştirildi. Bakım ve onarım çalışmaları ile ihtiyaç duyulan alanlar modern görünüme kavuşturuldu.

Vatandaşlar memnun

Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 8 mahallede, 30 farklı noktada da asfalt yama işi gerçekleştirildi. 2. İnönü ve Atatürk mahallelerindeki ulaşımı zor bölgeler için de merdiven çalışması başlatıldı. Hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatacak düzenlemeler yapılırken, çalışmalar vatandaşları memnun etti.

Yaşamı kolaylaştırıyoruz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler yapmak bizim temel görevimiz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme ilkemiz doğrultusunda, ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam edecek, tüm eksiklikleri ve ihtiyaçları gidereceğiz" dedi.