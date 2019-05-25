Narlıdere'de yıkım gerginliği

Narlıdere'de bir sitedeki evler hakkında mahkemeden alınan yıkım kararı, site sakinlerinin tepkisi üzerine ertelendi.

Özmavikent Sitesinin sakinleri, arsa sahibinin başvurusuyla mahkemenin verdiği yıkım kararına tepki için bir araya geldi.

Yıkım ekibi ve iş makineleriyle karşılaşan vatandaşlar, ilçe belediyesi ve kaymakamlık yetkilileriyle görüştü. Yıkımın ertelenmesi kararı sonrası ekipler, site alanından uzaklaştı.

Burada gazetecilere açıklama yapan site sakinlerinden Ayşegül Yıldız, 5 blok ve 140 daireden oluşan sitenin yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alana kurulu olduğunu belirtti.

Sitenin kurulduğu arazinin 1986 yılında gecekondu önleme bölgesi olarak imara açıldığını ifade eden Yıldız, "Konak Belediye Meclisi, bu alanı 1986 yılında imara açmış. Açılan alanın yüzde 30'u arsa sahibine, yüzde 70'i ise kurulan kooperatife bırakılmış. Ancak arsa sahibi sonradan bunu kabul etmediği için payına düşen deniz manzaralı 42 daireyi 33 yıldır teslim almadı, daireler boş duruyor." dedi.

Sitede halen 98 dairede ailelerin ikamet ettiğini, bu ailelerin imar barışı başvurularını önlemek isteyen arsa sahibinin, her türlü hukuki yolu denediğini ileri süren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberimiz olmadı, yıkım kararı çıkartılmış. Bu sabah kimseye haber vermeden, tebliğ edilmeden dozerlerle yıkım için geldiler. Burada 5 blok, 3 istinat duvarı var. Bu istinat duvarlarından birinin yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız yapıldığına dayanılarak Danıştay'dan bir yıkım kararı kesinleştirilmiş. Kaymakamlığımızla ve Valilikle konuştuk. Sağ olsunlar duyarlılık gösterdiler. Şimdilik yıkım durduruldu. Bizim imar barışına başvurabilmemiz için Yargıtay'ın emsal kararları var. Zaten bu yasa da bu tür sıkıntılı yapılara çözüm getirebilmek için devletimizin çıkarttığı bir yasa. Biz imar affı için başvurumuzu haklı bir şekilde yasal yollardan yapabilmenin peşindeyiz. Arsa sahibi ise bizlerin onayı olmadan usulsüz bir şekilde kooperatifi iflasa götürmüş. Yargıda mücadelemizi sürdürüyoruz."