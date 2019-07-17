Narlıdere'den kadınlara istihdam desteği

Narlıdere Belediyesi, ihtiyaç sahibi yüzlerce kadının el emeği göz nuru ile üreteceği ve bunları satarak aile ekonomisine katkıda bulunacağı Üretici Kadın Kooperatifi’ni kurdu. Belediye Başkanı Ali Engin, “Yaşamın her alanında yanımızda olan kadınlarımızı üretime teşvik edeceğiz ve aile ekonomilerine katkı sağlayacağız” dedi.

Narlıdereli kadınlara yönelik yatırım politikalarına hız veren Narlıdere Belediyesi, Üretici Kadın Kooperatifi kurdu. 2’nci İnönü Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal Tesisleri’nde faaliyet gösterecek olan kooperatif, coşkulu bir törenle açıldı. Açılış öncesinde Narlıdere Belediyesi’nin trio grubu müzik dinletisi sundu, ikramlar yapıldı. Başkan Ali Engin ve beraberindekiler; seramik, gıda ve tekstil atölyelerini gezdi.

Kooperatifteki üretim sürecine ihtiyaç sahibi onlarca kadın katılacak. Narlıdereli kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından üretecekleri el emeği göz nuru eserleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlayacak. İlçedeki pazaryerinde ve çeşitli noktalarda el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak. Kooperatif üyesi kadınlar, eğitimler sayesinde istedikleri alanlarda uzmanlaşma imkanı da bulacak. Anahtarlık, biblo, takı, mum, sabun, tekstil eşyaları, nikah şekeri gibi el işi ürünlerin üretiminin yapılacağı kooperatifte, Narlıdere’nin simge yapı ve ürünleri de markalaştırılacak.

Destek sürecek

Narlıdere Belediyesi, kooperatif çalışmalarının her aşamasında destekçi olmayı sürdürecek. Belediye artık hediyelik ürünlerini de kooperatiften satın alacak. Kooperatifte, denetimli gıda üretimi de gerçekleştirilecek. Kooperatif bünyesinde belirli sürelerde açılacak olan kurslara kayıt olmak isteyenler, 238 8743 numaralı telefondan ve Narlıdere Belediyesi’nin 5’inci katındaki iletişim ofisinden bilgi alabilecek.

Kadınlarımıza hizmet ediyoruz

Açılışta konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kadına değer vermek sözle olmaz. Yılda bir kere karanfil vermekle de olmaz. Kadınlarımızı topluma kazandırabiliyorsak, sosyal yaşamda onlara da yer veriyorsak, şiddeti durdurduysak ve kadınlarımızı üretime sokabiliyorsak işte o zaman kadına değer vermiş oluruz. Biz bunu yapmak istiyoruz. Yaşamın her alanında yanımızda olan kadınlarımızı üretime teşvik etmek, bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlamak bizler için vazgeçilmez bir görev” diye konuştu.

Açılışa; Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, İyi Parti İlçe Başkanı Derya Türkgülü, meclis üyeleri, muhtarlar, eski dönem Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi Lütfiye Karakayalı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce kadın katıldı.