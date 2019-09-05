Narlıdere Deniz Festivali başladı

Narlıdere Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve dört gün sürecek olan Deniz Festivali; Çevre, Kıyı Alan ve Sıfır Atık Paneli ile başladı. Türkiye’nin yer altı ve yer üstü doğal güzelliklerine yönelik tehditler, yanlış uygulamalar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “İzmir’in dağlarında açan çiçekleri tüm Türkiye’ye yaymak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Narlıdere Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlenen Narlıdere Deniz Festivali ile Çevre, Kıyı Alan ve Sıfır Atık Paneli’ne ev sahipliği yaptı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in yanı sıra, CHP’nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Muğla Milletvekili Burak Erbay ve Denizli Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Narlıdereliler katıldı. Etkinlikte, doğa ve deniz kirlilikleri, yapılan yanlış uygulamalar ile yapılması gereken doğru adımlar tartışıldı.

Kötü gidişe 'Dur' diyeceğiz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Atalarımızdan emanet aldığımız ve gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız bir doğada, dünyada eşi benzeri olmayan bir toprak parçası üzerinde yaşıyoruz. O nedenle çevremizi korumalı ve doğal güzelliklerimizi yaşatmalıyız. Ormanlarımızı, sokaklarımızı ve denizlerimizi koruyacağız. Bu topraklar üzerinde yaşayan her birey olarak, birer çevre gönüllüsü olacağız. Çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların yanında olacağımızın bilinmesini isterim. İşte bu doğrultuda bir farkındalık yaratmak amacıyla Narlıdere Deniz Festivali’ni organize ettik. Narlıdere’den bir ses vermek, kötü gidişe ve doğa katliamına biz de ‘dur’ demek istedik” dedi.

Mücadeleye devam

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Gülizar Biçer Karaca “Kuruluşun ve kurtuluşun simgesi İzmir’de olmaktan, böyle güzel ve anlamlı etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ovalarımızın, dağlarımızın, yer- altı ve yer üstü kaynaklarımızın parsel parsel satıldığı süreçte, bu festivalin Türkiye’ye ses olacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan doğa katliamlarına ‘dur’ demek için durmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Umudumuzu yitirmiyoruz, yitirmeyeceğiz” diye konuştu.

Dünya yaşanmaz halde

Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy “Bizlere bahşedilen bu güzel dünyayı, ne yazık ki son 5-6 bin senede bir parça kirlettik, yaşanmaz hale getirdik. Bu konuda bir özeleştiri yapmazsak, bu gidişatın önüne geçemeyiz. Böylesine anlamlı bir konuda bizleri buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TURMEPA adına Saygın Yörük, TEMA Narlıdere Şube Başkanı Şaziye Bekdoğdu ve Çevreci Enerji Derneği adına Tolga Şallı’nın katılımı ile panel gerçekleştirildi. Doğanın temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, kirlenmenin önüne geçecek önlemler konuşuldu.