Narlıdere lavanta kokacak

Kadınları hem üretime hem de istihdama kazandırmak için kurulan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü "Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu" kapsamında 300 lavanta fidanını toprakla buluşturdu.

14 Kasım- 20 Aralık tarihleri arasında devam edecek kurs için Yaşar Kemal Tesisleri bahçesine yapılan dikimleri kursiyerler ve kooperatif üyeleri gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kekik ve adaçayı gibi bitkilerin de alana dikileceği ve esans yağlarının çıkartılacağı belirtildi. Kurs sonunda kursiyerler bitkileri farklı alanlarda kullanıp değerlendirecek.

İş ve aş oluyor

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Kadın Kooperatifimiz ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz kursumuz hem kadınlarımıza yeni iş alanları kazandırıyor hem de bitkilerimizin ilçemizde faydalı kullanımına katkı sağlıyor. Narlıdere'yi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği ve işlendiği bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek' 'dedi.