Narlıdere Madımak'ı andı

21. yıl önce Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas’a giden sanatçı, şair ve yazarların konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği olayları anmak için Narlıdere CHP Gençlik kolları tarafından bir etkinlik düzenlendi

CHP Narlıdere gençlik kolları tarafından düzenlenen etkinlik Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Cafer Esen, Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı, Madımak Oteli’nde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP Narlıdere İlçe Başkanı Cafer Esen, kaybedecek zamanlarının olmadığını hatırlatarak ‘Acil olarak birleşmeye ve bir olmaya ihtiyacımız var. Bizlere bu acıları çektirenlere karşı bir yumruk gibi bir araya gelme zamanıdır artık’ dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da, ‘Birlikte olmak ve dayanışma içerisinde olmak bizim tek seçeneğimizdir’ diyerek sözlerine başladı. Batur “Yıllar su gibi akıp gidiyor. Tam 21 yıl olmuş. Dönemin hükümet yetkileri ve sorumluluk sahibi insanlarının yaptığı açıklamalar anlaşılır ve kabul edilebilir değil. Şüphesiz bu bir tezgâhtı. 37 canımızı diri diri yaktılar. Bunun üzüntüsünü en derin bir şekilde yaşıyoruz. Madımak otelinde katledilen canlarımızın anılarını hiçbir zaman kalbimizden silmeyeceğiz ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından CHP Narlıdere gençlik kolları tarafından hazırlanan Sivas'ta kaybedilen canları anlatan slayt gösterildi. Etkinlik Madımak olayını anmak için Ulaş Acar söylediği türkülerle devam etti. CHP Gençlik kollarının düzenlediği semah gösterisi ise büyük bir beğeni ile izlendi.