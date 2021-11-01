Narlıdere metrosu 2023'te tamamlanacak

İzmir'de toplu ulaşımın can damarlarından biri olacak Fahrettin Altay - Narlıdere Metrosu'nda tünel kazılarının tamamlanmasının ardından istasyon çalışmaları başladı. 7 istasyondan oluşacak yeni hatla İzmir’in raylı sistem ağındaki istasyon sayısı 24'e, toplam hat uzunluğu da 28 kilometreye çıkacak. Narlıdere Kaymakamlık ile Balçova istasyonlarında, İzmirlilerin araçlarını park ederek aktarma yapmasını sağlayacak tam otomatik otoparklar da inşa edilecek

İzmir’de toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımları tüm hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in görevi devraldığında yüzde 12 seviyesinde olan Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında inşaat çalışmalarının yüzde 82’si tamamlanırken 14,5 kilometrelik ikinci ve son tünel de Fahrettin Altay’dan Narlıdere’ye ulaştı. Tünel kazılarının tamamlanması sonrasında 7 istasyonda da çalışmalar hızlandı. Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı’nda hizmete alınması planlanan metro hattında, aktarma bölgelerinde tam otomatik kapalı otoparklar yapılacak. Balçova İstasyonu’nda 498 araçlık, Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’nda da 207 araçlık otopark inşa edilecek.

“Hedefimiz 2023”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, 2018 yaz aylarında temeli atılan metro hattında tüm tünel işlerinin bittiğini, istasyon yapımlarına devam edildiğini bildirdi. Ergenekon, “Şehitlik İstasyonu'nun kaba inşaatı 2 ay içinde tamamlanacak. Şu an 4 tane istasyonumuzda kazıları ve iksa sistemleri tamamlandı. Bunların inşaatlarına başlayacağız. 4 istasyonumuzun inşaatlarını önümüzdeki yılın ortalarına doğru tamamlamayı hedefliyoruz. Arkasından ince işlerimiz ve elektromekanik işlerimiz başlayacak. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 2023'te metroyu vatandaşlarımızın kullanımına açmak” dedi.

“Tam otomatik otopark yapılacak”



Balçova ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonlarında yapılacak otoparklar hakkında da bilgi veren Ergenekon, “Balçova ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonlarında tünel açma makinesi ile çalışıyoruz. Buralarda büyük çaplı alanlarımız oluştu ve otopark olarak değerlendirmeyi düşündük. Tam otomatik otopark yaparak kapasiteyi artıracağız. Balçova'da 498 araçlık, Narlıdere Kaymakamlık'ta da 207 araçlık otopark yapacağız. Vatandaşlarımız araçlarıyla bu istasyonlara gelip aktarma yapabilecekler” dedi.

İstasyonlarda 2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle çalışmalar şu aşamada:

Balçova İstasyonu



Kazılar ve tünel beton imalatları tamamlandı. İstasyon aç-kapa kazı destekleme imalatı bitirildi. İkinci tünel açma makinesi (TBM) çıktıktan sonra konveyör bantlar çıkarılıp kaba inşaata başlanacak.

Çağdaş İstasyonu

İstasyon tünel kazıları tamamlandı, tünel beton imalatları sona erdi. İstasyon konkors (insanların toplanma veya geçişleri için planlanmış açık plan geniş bölge) yapısı kaba inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı.

DEÜ İstasyonu

İstasyon tünel kazıları ve tünel beton imalatları ile istasyon konkors yapısı kazık imalatları

tamamlandı. İstasyon ve bağlantı tünel kazıları devam ediyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi İstasyonu

İstasyon tünel kazıları ve tünel beton imalatları ile istasyon konkors yapısı kazık imalatları

tamamlandı. İstasyon kazı çalışmaları devam ediyor.

Narlıdere İstasyonu

İstasyon tünel kazıları tamamlandı. İnvert (tünel temeli) ve tünel beton imalatları tamamlandı. Konkors yapısı kazık imalatları sona erdi. İstasyon kazı çalışmaları devam ediyor.

Şehitlik İstasyonu

İstasyon tünel kazıları tamamlandı. İnvert (tünel temeli) ve tünel beton imalatları ise yüzde 98 oranında, istasyon konkors yapısı kazık imalatları ve kazı çalışmaları tamamlandı. Konkors yapısının betonarme inşaatı devam ediyor.

Kaymakamlık İstasyonu

İstasyon tünel kazı çalışmaları için şaft imalatı ile tünel kazı çalışmaları tamamlandı, betonarme imalatlar tamamlanma aşamasında. Tünel imalatlarını tamamlayan tünel açma makinesi (TBM) demonte edilerek çıkarılıyor. İstasyon kazık imalatları ve konkors yapısı kazıları tamamlandı. Betonarme imalatlara başlandı.