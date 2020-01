Narlıdere'nin can dostları çok şanslı

Sokak hayvanlarının olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, son 9 ayda 7 bin 300 hayvana sağlık hizmeti verdi. Web sitesi üzerinden sahiplendirme kampanyası başlatan belediye ekipleri, bu süreçte 125 can dostu sahiplendirdi.

Tam donanımlı hayvan nakil aracı ve uzman ekipleriyle can dostların sağlığı için seferber olan Narlıdere Belediyesi, can dostlar için kısırlaştırma, kuduz aşısı, iç ve dış parazit uygulaması da yaptı. Belediyenin web sitesi üzerinden Pati Dostum uygulaması başlatan belediye, aynı süreçte 125 sokak hayvanını sahiplendirip yeni yuvalarına kavuşturdu.

Onlar bize emanet

Belediye Başkanı Ali Engin "Sahipsiz can dostlarımıza her alanda olduğu gibi sağlıkta da en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Her türlü bakım ve tedavilerini belediye olarak üstleniyoruz. Çalışmalarımızı Narlıdereli hemşerilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizlere emanet olan can dostlarımız için daha modern yaşam koşulları sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.