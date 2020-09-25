Narlıdere'ye 2. Anaokulu

Narlıdere Belediyesi, Nar Çiçekleri Anaokulu’nun ikinci şubesini Narlı Mahallesi’nde açtı. 75 öğrenci kapasiteli eğitim yuvası, hem öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldürdü.

Başkan Ali Engin “Çocuklarımıza yapılan her harcama, geleceğimizi inşa etmek için yapılan yatırımdır. Narlıderemiz ve İzmirimiz için hayırlı olsun” dedi. Narlıdere Belediyesi'nin Narlı Mahallesinde yapımını tamamladığı Narçiçekleri Anaokulunun 2. Şubesi 75 öğrencisi ile kapılarını açtı! Düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Ali Engin ve eşi İlke Engin, CHP Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Narlıdereliler katıldı. 2 kat inşa edilen eğitim yuvası, Milli Eğitim standartlarına uygun olarak hazırlandı. 3-6 yaş arası 75 öğrenciye hizmet verecek anaokulu 5 sınıfta hizmet veriyor. İçinde uyku odası ve oyun bahçesi de yer alıyor.



Geleceğe yatırım

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Anaokulları çocuklar için en önemli basamak. Keşke ulusal bir politika olsa ve ülke geneline yayılsa. Biz 5 yılda 5 anaokulu sözümüzü yerine getirmek için çalışacağız. Çocuklarımıza yapılan her harcama, geleceğimizi inşa etmek için yapılan yatırımdır. Narlıderemiz ve İzmirimiz için hayırlı olsun” dedi. CHP İzmir PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan “Böyle modern tesisleri görünce mutluluk duyuyorum. Bu değerli eser için başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç “Eğitime destek olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce “Başkanımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” derken, Narlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Türksever “Narlıdere kabuklarını kırıyor. Şuan tamamlanan ve tamamlanmakta olan birçok proje var. Bu projede de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.