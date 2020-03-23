Narlıdere’de 2 ton ilaç kullanıldı

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Narlıdere Belediyesi; kamu binaları, askeri alanlar, cadde ve sokaklar ile dükkanlar için yaklaşık 2 ton ilaçlama yaptı.

Başkan Ali Engin, hijyen çalışmalarının süreceğini söyledi. Koronavirüs’ün Türkiye’de de görülmesinin ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezlerde dezenfeksiyon çalışması başlatan Narlıdere Belediyesi, ilaçlanmadık yer bırakmadı!

Her yer ilaçlandı

Başta belediye binası ve Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere, tüm kamu binaları, askeri alanlar, cadde ve sokaklar, ATM ve eczaneler ile sağlık ocaklarında hijyen çalışması yapıldı. 11 kişilik ekibin, ara vermeden yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık 2 ton ilacın kullanıldığı, ilaçlamaların düzenli aralıklarla devam edeceğiz belirtildi.

Kurallara uyalım

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Her geçen gün, durumun ciddiyetini daha iyi kavrıyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ancak tedbiri elden bırakmamalıyız. Evden çıkmamalı, alınan tüm kurallara istisnasız uymalıyız” dedi.