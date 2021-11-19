Narlıdere’de “Balık Sağlıktır” etkinliği

İzmir’in Narlıdere İlçesinde, balık tüketme alışkanlığının artırılması ve tüketicilerde farkındalık oluşturulması amacıyla “Balık Sağlıktır” temalı bir etkinlik düzenlendi

Sahilevleri Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen’in yanında ilçe kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve balıkçılar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu “Denizlerimizdeki dengeyi hep birlikte korumalıyız. Bizler bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz ama asıl iş balıkçılarımızda. Biliyoruz ki onlar çok meşakkatli bir iş yapıyorlar. Bu noktada onlara Allah’tan kolaylıklar diliyorum, emekleri çok kutsal. Dünya balıkçılar günü vesilesiyle de bu zor mesleği icra eden balıkçılarımızın gününü kutluyorum” dedi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen; İlçe Müdürlüğü ve Su Ürünleri Kooperatifi tarafından 21 Kasım Balıkçılar Gününü de kutlamak amaçlı düzenlenen Balık Sağlıktır Etkinliği kapsamında balıkçılar ve tüketicilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Özen konuşmasında “İzmir 629 km sahil şeridi, 7000’e yakın balıkçı teknesi, 28 balıkçı barınağı ile yıllık 100 bin tona yakın su ürünleri potansiyeli olan bir şehir. Aslında İzmir’in tarımın tüm alanlarında var olan büyük üretim potansiyeli su ürünlerinde de mevcut. Bu potansiyel kendiliğinden olmuyor, demek ki İzmirli balıkçılarımız suyun altındaki bu değerin farkındalar. 1 Eylül itibariyle av sezonunu açtık ve hep şunu söyledik: Suyun altında tıpkı topraklarımız gibi bereketli bir dünya var .Ama korunması gereken bir dünya. Bu suyun altındaki dünyayı, varlığımızı koruyacak olan da balıkçılarımız. Bizler denetimler yapıyoruz ama bu dünyaya asıl sahip çıkacak olan balıkçılarımızdır. Ve onlar olduğu sürece biz İzmir’de bu sene 100 bin ton olan üretimimizi her sene artırarak devam ettiririz. Böylece de sürdürülebilir su ürünlerini yakalamış oluruz” dedi.

Haftada en az 2 öğün balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Özen “Avrupa’da tüketilen balığın neredeyse 10’da 8’i Türkiye’den ihraç edilen balıktır. Tüketim miktarlarına baktığımız da ise Maldivlerde kişi başı yıllık tüketim 136 kg, Japonya’da 80 kg’dır. Dünya ortalaması ise 22 yıllık kg. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 25 kg. Ülkemize baktığımızda rakamlar ne yazık ki çok düşük. Avrupa’da tüketilen balığın neredeyse hepsini biz üretiyoruz ama yılda sadece 6 buçuk kg balık tüketiyoruz. Böyle faydalı bir besini sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Bu etkinliği de hem çocuklarımızı hem de vatandaşlarımızı balık tüketiminin faydalarına vurgu yapmak ve özendirmek anlamında önemli buluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İl Müdürü Mustafa Özen ve Narlıdere Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Erkan Zeytin kendi elleriyle hazırladıkları balıkları tüm katılımcılara ikram etti.