Narlıdere’de çifte açılış!

Narlıdere Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Barış Sokak, törenle hizmete sunuldu. Dünyanın en büyük gıda hareketi olan Slow Food’un simgesi salyangoz heykeli de Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda açıldı.

Narlıdere’nin en işlek merkezlerinden biri olan ve belediye öz kaynaklarıyla baştan sona yenilenen Barış Sokak, ilçenin ilk ‘sevgi yolu’ olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Altyapısından parke taşlarına, kanalizasyondan aydınlatma sistemine kadar modernize edilen sokakta, üretici kooperatiflerin satış stantlarına da yer verildi. Yapılan düzenlemeler vatandaşların da yüzünü güldürürken, Barış Sokak Esnafı, Başkan Ali Engin’e teşekkür için çiçek verdi. Düzenlenen törene Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, eşi İlke Engin, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı ve Slow Food Teos Kurucu Başkanı Neptün Soyer, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun muhtarlar, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde sokağı gezen katılımcılar, üretici kooperatiflerin stantlarından alışveriş de yaptı.

Slow için heykel

Sokaktaki törenin ardından Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na yürünerek, dünyanın en büyük gıda hareketi olan Slow Food için yaptırılan ‘salyangoz’ heykelinin açılışı yapıldı. 2,5 metre boyunda, 2 metre genişliğinde tasarlanan heykel, meydana renk kattı. Tüm katılımcılara maske ve Slow Fod rozeti hediye edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gönderdiği faxta Narlıdere Belediyesi’ni ve Başkan Ali Engin’i kutladığını ifade etti.

Marka kent yaratacağız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Tüm vatandaşlarımızın keyifle yaşadığı bir Narlıdere yaratmak için çalışıyoruz. İlçemizin potansiyeline göre markalaşma çabamızı sürdürüyoruz. Daha da iyilerini yapacağız. Barış Sokak yenilendi, yakında bisiklet yolumuz, Ali Onbaşı Deresi Mesire Alanı Projesi ve Sahilevleri Aile Çay Bahçemiz de bitecek ve hizmete sunulacak. Slow Food Heykeli de meydanımıza çok yakıştı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Yanınızdayız

İzmir Köy Koop Birlik Başkanı ve Slow Food Teos Kurucu Başkanı Neptün Soyer “Şuan düzenlemesi yapılan yer, küçük bir sokak gibi görünebilir ama buradaki çalışmalar tüm Narlıdereyi mutlu memnun ediyor, görüyoruz. Kadınlarımız da burada kendi üretimlerini sergileyecek. Bu çalışmaya bizleri de dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üzerimize ne düşerse yanınızdayız. Slow Food’un, sağlıklı gıda akımının yayılıyor olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor, başkanımızı kutluyorum” dedi. Slow Food Türkiye Kurucularından Nedim Atilla, Slow Food hakkında bilgi verirken, Çamtepe Mahalle Muhtarı Ali Bülbül de çalışmalar için Başkan Ali Engin’e teşekkür etti.