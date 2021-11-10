Narlıdere’de hayat durdu!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal edişinin 83’ncü yıldönümünde Narlıdere’de de törenlerle anıldı. Başkan Ali Engin “Atamızın ilkelerine ve devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi

Narlıdere’deki ilk tören Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. Atatürk Anıtı’na çelenkler bırakıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise sirenler eşliğinde hayat iki dakikalığına durdu! Meydandaki törenin ardından Narlıdere AKM’de de Atatürk’ü anma etkinliği gerçekleştirildi. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın mini konserinin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Kasım’a özel hazırlanan Oratoryo Gösterisi gerçekleşti. Atatürk’ün en sevdiği şarkılar seslendirildi. Etkinliklere katılanlar duygu dolu anlar yaşadı.



“İLKE VE DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Yine bir 10 Kasım’da, sanki bizden hiç ayrılmamış gibi Atamızın huzurundayız. Atamızın ilkelerine ve devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi