Narlıdere’de her yer ilaçlanıyor!

Narlıdere Belediyesi, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs nedeniyle ilçede yürütülen ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Başta belediye binası olmak üzere, otobüs durakları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler, özel ekiplerce ilaçlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Virüsün yayılmasını engellemek için hijyen çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Başta belediye binamız olmak üzere, vatandaşlarımızın aktif olarak kullandığı her noktayı dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Tüm etkinlik ve kurslarımızı iptal etmiştik. Hiçbir şey insan sağlığından önemli olamaz. Tedbirlerimizi elden bırakmayacağız" dedi.



