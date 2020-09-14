Narlıdere’de HES zorunlu

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri artıran Narlıdere Belediyesi, belediyeye girişlerde HES Kodu Sorgulama sistemine geçti

Herhangi bir sebeple belediye binalarına girmek isteyen vatandaşlar ve tüm çalışanlar kapıdaki görevlilere HES Kodu’nu okutacak ve risk durumları kontrol edilecek. İzmir Valiliği’nin, kamu binalarına girişte tüm vatandaşlardan HES kodu istenmesi yönündeki kararının ardından çalışmalara başlayan Narlıdere Belediyesi, tüm hizmet binalarında uygulamaya geçti. Vatandaşlar ve belediye çalışanları da bundan böyle HES kodu ile belediye hizmet binalarına giriş yapabilecek. HES Kodu olmayan kişiler belediye binalarına alınmayacak. HES Sorgulaması sonrası riskli durumda olduğu tespit edilen kişiler hakkında da gerekli işlemler yapılacak.

Herkes uymalı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Virüs tehdidinin yeniden tırmandığı bu süreçte, alınan önlemlere herkes özveri ile uymalıdır. Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağılığı için lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım” dedi.



HES nedir? Nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın COVİD-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir koddur. HES kodu 3 şekilde alınır:

– Sağlık Bakanlığı’nın mobil HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.