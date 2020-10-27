Narlıdere’de online coşku

Narlıdere Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını bir dizi etkinlik ile kutlayacak.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen etkinlikler kapsamında, Narlıdere sokaklarında gün boyu bando ekipleri ve ses sistemi yüklü araçlar gezecek. Akşam ise online konser verilecek. Narlıdere Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı adına yakışır şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Pandemi kuralları çerçevesinde bu yıl buruk geçecek program saat 12.00’de başlayacak. İki farklı bando ekibi ilçenin tüm sokaklarında dolaşarak, akşam saatlerine kadar Narlıderelilere Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak. Ses sistemi yüklü araçlar da en güzel zafer türkülerini ve marşları çalacak.

Konser verilecek

Saat 20.30’da ise Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, AKM’de konser verecek. Sosyal medya hesaplarından yayınlanacak konser sırasında salona seyirci alınmayacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Ne yazık ki bu yıl Cumhuriyet coşkumuzu da hak ettiği gibi yaşayamayacağız. Pandemi nedeniyle içimiz biraz buruk ancak evlerinde bulunan vatandaşlarımızı bu mutluluğa ortak etmek için elimizden geleni yapacağız. Bayram coşkusunu bu kez evlerimizde yaşayacağız” dedi.