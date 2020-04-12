Narlıdere’de online kariyer eğitimi!

Narlıdere Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, Habitat Derneği ile işbirliği yaparak kadınlara yönelik ‘online’ kariyer eğitimi ve meslek edindirme kursları düzenleyecek.

İlk olarak 16 Nisan’da, uzmanlar tarafından verilecek eğitimlere, isteyen her kadın kayıt yaptırabilecek. Eğitimler, belirli periyotlarda devam edecek. Kadınlara yönelik internet üzerinden gerçekleştirilecek olan kariyer eğitimi ve meslek edindirme kurslarına https://linktr.ee/habitatdernegi linki üzerinden kayıt yaptırılabilecek. Kayıt yaptıranlara gönderilecek özel link üzerinden 16 Nisan günü; 11.30- 16.30 arasında, uzman eğiticiler tarafından henüz işi olmayan veya kendisi için uygun bir iş arayan kadınlar için kariyer planlama eğitimi verilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek eğitimlere katılan kadınlara, sertifika da verilecek. Eğitimler sonunda, kadınların, kendilerine uygun meslekler ve iş kolları konusunda bilinçlenmesi ve kendi kariyer planlamalarını yapması amaçlanacak. Eğitimler belirli periyotlarda devam edecek.

Kadınlarımızı ekliyoruz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Kadınlarımızın toplum düzeninde daha ön planda olması ve üretime katılması noktasında güzel adımlar atıyoruz. Bu kariyer eğitimi de bunlardan biri. Zor günlerden geçiyoruz ancak bu tür eğitimlerin durmasını istemediğimiz için bu programa ortak olduk. Tüm kadınlarımızı bekliyoruz” dedi.