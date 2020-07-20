Narlıdere’de toplu sözleşme sevinci

Narlıdere Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 130 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ortalama yüzde 15 zam içeren sözleşme, çalışanların yüzünü güldürdü. Başkan Ali Engin “Emekten ve alın terinden yana tavrımızı sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Narlıdere Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında, 130 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediyenin şantiye tesislerinde gerçekleşti. Başkan Ali Engin, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, Belediye İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Metin Şanlı, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Yapılan sözleşmede, kadrolu işçilerin maaşlarında ortala yüzde 15 zam öngörüldü. Sosyal yardım maddelerinde de iyileştirme yapıldı. Sözleşme, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Emeğin yanındayız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Narlıdere Belediyesi olarak işçilerimizin haklarını önemsiyor ve buna göre çalışma koşullarını düzenliyoruz. Emekten ve alın terinden yana tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı “Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.