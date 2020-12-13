Narlıdere’de mobil dönem

Halka dönük hizmette dijital teknolojiden de yararlanan Narlıdere Belediyesi’nde ‘mobil’ dönem başladı. Cep telefonu ve tablet için geliştirilen ücretsiz uygulama sayesinde, vatandaşlara ‘tek tuşla’ hizmet sağlanacak. Başkan Ali Engin “Daha hızlı, daha kolay ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı için çalışıyoruz” dedi.

Narlıdere’de mobil dönem
13 Aralık 2020 Pazar 13:37

“Narlıdere Belediyesi” adını taşıyan mobil uygulama, iOS ve Android tabanlı tüm telefon ve tabletlerde ücretsiz indirilebilecek. Uygulama sayesinde; Narlıdere’ye ilişkin tüm bilgiler, haber, proje ve etkinlikler ile her türlü güncel bilgiye kolayca ulaşılabilecek. Sistem üzerinden borç ödeme/ vergi takibi de yapılabilecek. 

Daha hızlı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımıza hem hızlı hem de kolay hizmet götürmek ve ulaşılabilirliği artırmak için teknolojik gelişmelerden faydalanıyoruz. Belediyemize ait ‘mobil uygulama’ bu açıdan önemli. Tüm vatandaşlarımızın indirmesini ve kullanmasını umuyorum” dedi. 

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