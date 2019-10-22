Narlıdereli muhtarlara çifte kutlama

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Kaymakamlığı, Muhtarlar Günü dolayısıyla çifte kutlama gerçekleştirdi. Önce, Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk kondu, sonrasında muhtarlar için akşam yemeği verildi. Başkan Ali Engin "Muhtarlar demokrasimizin temel direğidir. Uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hediyeleri de verildi

Muhtarlar Günü dolayısıyla Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğine, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de Narlıdereli muhtarlar için yemek düzenledi, mahalle muhtarları ve meclis üyeleri katıldı. Keyifli gecenin ardından, muhtarlara isimlik hediye edildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Muhtarlar, demokrasimizin temel direğidir. Uyum içinde, karşılıklı dayanışma ruhu ile çalışmaya ve ilçemizi birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.