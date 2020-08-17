Narlıdere’ye 4 km’lik bisiklet yolu!

Narlıdere Belediyesi, orman ve denizi bütünleştirecek “Yürüyüş ve Bisiklet Yolu” projesinde sona yaklaştı. 4 kilometrelik güzergahta asfaltlama çalışmaları bitti. Zemin üstü boyama, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Başkan Ali Engin “Hem bisiklet sürmeyi hem de yürüyüşü teşvik edeceğiz. Orman ile sahili birleştireceğiz” dedi.

Kent içinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, kenti boydan boya saracak Bisiklet ve Yaya Yolu Projesinde sona yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile yürütülen asfalt ve beton çalışmalarının ardından, zemin üstü renklendirme işlemleri de tamamlandı. Aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağı ve güzergahın kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.

Kenti saracak

Deniz ve ormanı birleştirecek olan proje Çamtepe ve Narlı Mahallelerini kapsayacak. Ali Onbaşı Deresi, Çelebi Sokak civarı, Malatyalılar Derneği önündeki meydan, Yukarı Köy ve Pazaryerini izleyecek güzergahta, toplamda 4 kilometrelik bisiklet ve yaya yolu yapılmış olacak. Çalışmalar kısa süre sonra tamamlanacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “4 kilometrelik güzergah, ilçemizin en merkezi noktalarından geçecek. Hem bisiklet sürmeyi hem de yürüyüşü teşvik edeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Narlıderelilerin sokakta daha çok vakit geçirmesini ve ilçeye olan aidiyet duygusunun artmasını hedefliyoruz. Orman ile sahili bu proje ile birleştiriyoruz” dedi.





