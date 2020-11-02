Nasır'dan kentsel dönüşüm çağrısı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'deki binaların yüzde 70'inin acilen dönüşmesi gerektiğini vurguladı

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından dayanıklı olmayan yapı stoğunun artık daha da tehlikeli hale geldiğini belirten Nasır, tüm birimlerin var güçleriyle koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

İzmir'in yapı stoğunun yalnızca yüzde 30'unun sağlam olduğunu belirten Necip Nasır, "Kentteki yapıların yüzde 70'i sorunlu. Bir an önce dönüşüm gerçekleşmeli. Ancak şimdi daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Depreme dayanıklı olmayan yapı stoğu artık daha fazla tehlike arz ediyor. İzmir ile ilgili yapılabilecek bütün çalışmaları hızlı bir şekilde hayata gerçekleştirmeliyiz. Yaşadığımız depremin ardından 'Oldu, geçti' diyemeyiz. Evlerinde hasar oluşan vatandaşlarımız evlerine girmesin. Valimizin başkanlığında oluşturulan kriz masası var. Bakanlarımız burada. Şu an hızlı bir şekilde binalarda tespit çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

Depremin Ege açıklarında ve derinde meydana gelmesinin İzmir için büyük bir şans olduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Çok daha kötü sonuçlar doğurabilecek bir yapı stoğuna sahibiz. Bu şiddetteki depremde çok daha büyük sorunlar olabilirdi. İzmir'de kent merkezinden geçen 17 adet fay hattı var. Depremde Seferihisar'daki fay hattında kırılma olduğu ifade ediliyor" dedi.

17 fay hattının üzerindeyiz

İzmir'in aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle büyük risk altında olduğu görüşünü dile getiren Nasır sözlerine şöyle devam etti: "İzmir, 7 şiddetinde deprem üretebilecek 17 fay hattının merkezinden geçtiği çok riskli bir ildir. 2012 - 2013 yılları arasında İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan talep ettiği 6,5 milyon metrekarelik alan kentsel dönüşüm gelişim proje ve riskli alan ilan edilmiş. Bakanlık tarafından büyükşehir ve ilgili belediyeler bilgilendirilmiştir. Bugüne kadar İzmir'de dönüşümle ilgili sadece 455 konut 38 bölüm hak sahiplerine verilmiştir. Deprem, siyaset üstü bir konudur. İşbirliği içerisinde çalışılmalıdır. Ancak konunun aktörlerinin de yasal sorumluluk sınırları içerisinde üzerlerine düşen görevleri yapmaları gerekir. Depremden sonra yaşanacak acılara suçlu aramanın hiç bir faydası olmayacaktır. Üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir."