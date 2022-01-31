Nasuh Mahruki Karşıyaka’da doğa lideri yetiştirecek

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, doğa şartlarına zorlanmadan uyum sağlayacak liderleri 4 – 5 Şubat günü Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde Yamanlar Gençlik Merkezi’nde yetiştirecek

Uzun yıllar boyunca doğada yaşama, doğada liderlik temalarıyla çeşitli kurslar açan AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, bir yeni programını da Karşıyaka’da gerçekleştirecek. Yamanlar’da gerçekleştirilecek olan programda çocuklara ve ailelerine kurs verecek. Program kapsamında doğada gece yürüyüşleri, bisiklet sürüşleri, oryantiring eğitimi verilecek. Ayrıca kamp konusunda da çadır kurma, düğüm yapma, spor aktiviteleri, aile yarışmaları gerçekleştirilirken ateş başı sohbetleri de programa keyif ve eğlence katacak.

Nasuh Mahruki, Yamanlar’daki programa başlamadan önce kent merkezinde 3 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Karşıyakalılar ile buluşacak. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde “Hayat En Büyük Macera” başlıklı söyleşi her yaştan katılımcıya açık olmakla birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek.