Naylon fatura operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, vergi kaçırmak için kurulan sahte şirketler üzerinden naylon fatura düzenlediği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Naylon fatura operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
26 Aralık 2019 Perşembe 16:12

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte şirketler üzerinden naylon fatura düzenleyip bunları piyasaya sürmeye hazırlanan kişileri tespit ederek çalışma başlattı. Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, farklı şirketler adına düzenlenmiş 10 milyon lira değerinde naylon fatura, 18 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, 17 kaşe, 3 bilgisayar, 3 flash bellek ve 1 yazıcı ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö., İ.K., A.H. ve E.K gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
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