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Nazilli'deki patlamada ölü sayısı 8'e yükseldi!

Nazilli'deki patlamada ölü sayısı 8'e yükseldi!
04 Ocak 2023 Çarşamba 08:54

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi de hayatını kaybetti. İzmir'de tedavi altına alınan Yeldi'nin de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olay günü tedavi altına alınan Cennet Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Altıntaş Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #nazilli #patlama #ölüm
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