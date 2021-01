Nazlıaka'dan Karşıyaka Belediyesi'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Karşıyaka Belediyesi ve CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Nazlıaka, “Halkın iktidarını kurmamıza çok az kaldı” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları’nın mekanizması ve çalışmaları hakkında bilgi veren Aylin Nazlıaka şunları kaydetti: “Örgütlenme konusunda birçok eksiğimiz olduğunu gördük. Bunun üzerine üç hedefle yola çıktık; örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek… Şu anda da hızla Türkiye’nin her yerinde kadın örgütlenmemizi gerçekleştiriyoruz. Şubat ayı sonuna kadar ilçe kadın kolları başkanlığımızın olmadığı hiçbir yer olmayacak. Yıl sonuna kadar ise kadın örgütlenmesinin olmadığı hiçbir mahalle ve belde kalmayacak. İçe dönük çalışmamızın bir başka ayağını da üye sayısını artırmak oluşturdu. Burada İzmir’e teşekkür etmek gerekir, farkını gösterdi. Zübeyde Hanım’ın kızları olarak çok iyi bir üye sayısı artışı gerçekleştirdi. Önümüze net bir tablo çıkıyor; iktidarın tel, tel dökülmekte olduğu gerçeği. Açıkça söylemek gerekirse ittifakımız içinde yer alan tüm siyasi partilerle her an temas içerisindeyiz, hiçbir problemimiz yok. Aramızda sorun olduğuna dair yazılan şeyler bir dizayn çabasıdır ama başarılı olamayacaktır. Bir de bir linç kültürü geliştirmeye çalıştılar. Bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik olarak yaptılar, İstanbul İl Başkanımıza yönelik olarak yaptılar. Son olarak Genel Başkanımıza yapmaya çalıştılar ama orada da biz örgütlü gücümüz ile karşısında durduk. Ayrıca görüyoruz ki halk neyin ne olduğunu biliyor” diye konuştu.

BU MUDUR İKTİDAR?

Mevcut Türkiye koşullarında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Nazlıaka, “Onlar diyor ya kadına yönelik şiddet azaldı diye, günde dört kadın katledildiği zamanlar yaşıyoruz. Bir yandan işsizlik azalıyor diyorlar bir yandan istihdam. Nasıl bu denklem kurulabiliyor anlamıyorum. Artık halk pazara gittiğinde o fileyi kaç paraya doldurduğuna bakıyor. Halk yoksulluk ve açlık içerisinde. Bir vatandaşımız bir eline aş bir eline iş yazıp intihar etti. Bir baba çocuğuna tablet alamadığı için intihar etti. Bu mudur sosyal devlet, bu mudur ülkeyi yönetenlerin iktidarı? Halkın iktidarını kurmamıza çok az kaldı. Şu anda Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Bunu da sağlayacak olan kurucu güç biz kadınlar olacağız. AKP’yi iktidara kadınlar getirdi, iktidardan da kadınlar götürecek” ifadelerini kullandı.

‘YAŞAMHAK’ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilen kentlerde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının oturmuş olduğunu belirten Nazlıaka, “İzmir toplumsal cinsiyet eşitliğinin içselleştirildiği bir şehrimiz, Karşıyaka bu yönde yapılmış araştırmada birinci olmuş bir şehrimiz. Aynı araştırmaya bakıldığında ilk 10 kent CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. Bu bir tesadüf değil. Cinsiyet eşitliğinin olduğu yerde huzur, kalkınma, iç barış olur. O yüzden bu mücadeleyi kadın, erkek bir arada vereceğiz ve eşit, adil, demokratik bir Türkiye’yi hep birlikte yaratacağız. Yaptığımız bir araştırmada Türkiye’nin en büyük sorunları arasında kadına ve çocuğa yönelik uygulanan şiddeti görüyoruz. Bu bir kader olmamalı. Biz de bu konuda AKP’nin ne kadar zayıf olduğunu görüp bir proje hazırladık. Projemizin ismi ‘Yaşamhak’. Çünkü yaşama hakkı bir insanın en temel hakkıdır. Araştırmamızda gördük ki şiddet gören kadınlar kendilerini toplumdan izole edip, yalnızlaştırıyor. Sloganımızı da bu bağlamda ‘Yalnız değilsin, biz varız’ olarak belirledik. Şiddet gören her kadın kardeşimizin yanında olacağız, her biriyle dayanaşacağız. onlara ücretsiz hukuk desteği ve psikolojik destek sağlayacağız. Davalarında kadın arkadaşlarımızın yanında olarak daha adil kararlar çıkmasını sağlayacağız. Kadın dernekleriyle bir arada çalışmayı çok önemsiyorum çünkü kadın dayanışmasını öncü güç konumunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler gerçekleştireceğiz, derinleştireceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İlçe Başkanı Murat Serdar Koç ise partide emek veren her bir ferdin birlik içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Bugünkü Türkiye koşullarında iktidarın ben merkezli politikalarına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve belediyelerinin halk için ürettiği çalışmaları hepimiz görüyor, halkımız da görüyor. Derman Belediyeciliği her koşulda gösteren Cumhuriyet Halk Partisi’nin derman iktidarını da hep birlikte kuracağız. İktidarımıza çok az kaldı, önümüzdeki genel seçimlerde biz iktidar olacağız. Bunu gençlerimizin dinamikliği, kadınımızın inancı ve çabasıyla; partimizin her kademesinde emek vermiş arkadaşlarımızla başaracağız” dedi.

CHP İKTİDARINA İHTİYAÇ VAR

Genel Başkan Nazlıaka, MYK Üyeleri ve İl Başkanı Uçar, İlçe başkanı Koç ile birlikte Karşıyaka Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile başkanlık makamında bir araya gelerek gündem değerlendirmesinde bulundu. Ziyaretleri sebebiyle genel başkana teşekkür eden Başkan Tugay şu ifadeleri kullandı: “Böyle anlamlı bir günde sizi burada görmek bizim için büyük bir mutluluk. Partimizin bugün Genel Merkezi, Genel başkanımız, MYK üyelerimiz, parti meclisimiz ve onlarla birlikte yapılanan Kadın ve Gençlik Kolları’nın oluşturduğu yapının gerçekten halkçı, partimizin ilkelerine ve misyonuna yakışır duruşlu bir yönetim olduğuna yürekten inanıyorum. Böyle bir partinin belediye başkanlığı görevini üstlenmiş olmak benim için bir şans. Pandemi ekonomik ve sosyal açıdan ağır sorunlar yaşadığımız bir dönem ama bununla mücadele etmek bizim gibi insanların başarabileceği bir şeydir. Ülkemizin Cumhuriyet Halk Partisi’ne; gerçekten ülkesini seven, dinamik, sorunları çözen kararlı insanlara, ihtiyaç duyduğu dönemde bu görevlerdeyiz. Herkese düşen görevler ve sorumluluklar var; burası bizim ülkemiz, bu insanlar bizim insanlarımız, biz bu toprağın bir parçasıyız. Geçmişimiz ve geleceğimizle, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri çerçevesinde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ten itibaren her şeyiyle, canını vermeye hazır olan insanlarız. Bu anlamda bana verilen onurlu görevi en doğru şekilde yerine getirmek için çabalıyorum. Yaptığımız çalışmalarda kadının varlığı büyük bir güç. Önümüzdeki dönemde bizi iktidara taşıyacak olan, kadınların bize inanması. İzmir ve Karşıyaka bu anlamda örnek kentlerden biridir. Yapacağımız çalışmalarda her zaman özverili ve yapıcı olmalıyız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”