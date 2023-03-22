Nermin Abadan Unat Semt Evi Eğitim yuvası oldu

Konak Belediyesi'nin, geçtiğimiz aylarda muhteşem bir açılışla hizmete açtığı Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi, bünyesinde açılan kurslarıyla büyük ilgi gördü. Özellikle yabancılar için Türkçe kursuyla fark yaratan merkez barışın ve kültürlerarası diyaloğun da simgesi oldu.

Konak Belediyesi'nin restorasyonuyla, harabeden eğitim yuvasına dönüşen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi hobi, meslek ve kişisel gelişim kurslarıyla Konaklıların yeni adresi oldu. 101 yaşındaki Hukukçu, Sosyolog, Siyaset ve İletişim Bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın adını taşıyan ve katıldığı törenle hizmete açılan semt evinde açılan kurslara 150'ye yakın kursiyer kayıt yaptırdı. Açılışının ardından Konaklıların gözdesi olan merkezde takı tasarımı, makrome örgü yapımı, ahşap boyama ve vernikleme elemanı, kişisel gelişim, kuantum ve farkındalık, punch nakışı, diksiyon ve yabancılar için Türkçe kursları veriliyor. Konak Halk Eğitim Merkezi'nin deneyimli eğitimcileri tarafından verildiği kursların katılımcılarının çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Yabancılar için Türkçe dersi alan kursiyerler ise merkeze hem renk katıyor hem de kültür çeşitliliğinin, barış dilinin en güzel örneğini sergiliyor. Öte yandan merkezde ücretsiz bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Türkçe öğreniyor, barışın diliyle konuşuyorlar

Konak Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi'nin en sevilen sınıflarından biri yabancılar için Türkçe kursu sınıfı. Belarus, Rusya, Ukrayna, İran ve Çin'den gelen kursiyerlerin oluşturduğu sınıf, çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Kimi evlenip Türkiye'ye yerleşmiş, kimi öğrenimini Türkiye'de sürdürüyor. Turist olarak gelip pandemi sebebiyle ülkesine dönemeyince İzmir'e yerleşen de var aralarında, savaşın acı yüzünü gören de. Merkezdeki kursta bir yandan Türkçe öğrenirken bir yandan da birbirilerinin kültürünü öğrenen kursiyerler en çok barış dilini yaşıyor.

Yabancılar için Türkçe kursuna devam eden ve üniversite eğitimi için Türkiye'de bulunan İranlı Soroush Ashatarı, memnuniyetini şu sözlerle aktarıyor:

"Yaklaşık bir aydır Türkçe kursuna geliyorum. Üniversitem için Türkçe okuyorum. Bu kurstan çok memnunum. Bence öğretmenimiz Türkiye'nin en iyi öğretmenlerinden biri."

Çin'den gelen Li Fu ise "İzmir'de hemen hemen dört yıldır yaşıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, bu yüzden, Türkçeyi de daha iyi anlamak için bu kursa geliyorum" diyerek Türkçesini geliştirmek istediğini ifade ediyor.

Türk eşiyle evlenerek ülkemize yerleşen Ukraynalı Olena Kryvorozhenko da Türkçeyi daha iyi konuşmak için kursa geldiğini şöyle dile getiriyor:

"Yaklaşık dört senedir Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe kursuna geliyorum çünkü düzenli ve iyi konuşmayı öğreniyorum. Öğretmen ve grup arkadaşlarımdan çok memnunum."

Aile bütçesine katkı

Yabancılar için Türkçe kursunun yanı sıra Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi'ndeki diğer kurslara da ilgi büyük. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kursiyerler, katıldıkları kurslarda zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirirken bir yandan da sosyalleşme fırsatı buluyor. Merkezde punch nakışı yapmayı öğrenen Nurgül Dur Özen ve Saffet Akyazılı öğrendikleri el işlerinin aile bütçesine de katkı sağladığına vurgu yaparken Akyazılı, "Burada motive oluyoruz, sıkıntılarımızı atıyoruz, rahatlıyoruz" sözleriyle kendisini ifade ediyor. Kursa gelmek için günleri saydıklarını ifade eden Özen ise duygularını şöyle aktarıyor:

"Burada yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar ediniyoruz. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bazı arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız kendi bütçesine katkı olması için dışarıya satış yapıyor. Aile gelirlerine katkıda bulunuyorlar. Bizim için rehabilitasyon merkezi gibi bir şey burası. Gelmek için günümüz zor bekliyoruz. Böyle kursların açılmasını ve bizlerin böyle güzel şeyle öğrenmesine vesile oldukları için Konak Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bizim için bulunmaz bir nimet."