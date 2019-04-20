'Neşeli Otlar' Karacaağaç'ta

Buca Karacaağaç Köyü ot ve bitki yemeklerini tanıtmak, yöresel ot yemekleri kültürünü yaşatmak için Neşeli Otlar Festivalinin bu yıl beşincisine ev sahipliği yapacak.Neşeli Otlar Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Buca Karacaağaç Köyü Muhtarlığının ev sahipliğini yapacağı festival, yarın saat 11.00'de başlayıp saat 19.00'ye kadar sürecek. Karacaağaç Köyünde yetişen ot ve bitki yemeklerini tanıtmak, yöresel ot yemekleri kültürünü yaşatmak için yapılacak festival etkinlikleri kapsamında, vatandaşlar tarafından organik zeytinyağı ile hazırlanacak birbirinden lezzetli yemeklerin katılımcılar tarafından tadılacağı, köyde yetişen ürünlerinin satışının gerçekleşeceği ifade edilirken, festivalde sanatçı Cansu Kırca konserinin yanı sıra Hakan Doğanay Show ve çeşitli gösterilerin yapılacağı belirtildi.