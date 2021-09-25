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Neşet Ertaş Karabağlar'da özlemle anıldı

"Bozkırın Tezenesi" Büyük Ozan Neşet Ertaş, aramızdan ayrılışının 9. yılında Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Vatan Mahallesi Faruk Akar Karasu Caddesi'ndeki büstü önünde düzenlenen törende, Usta'nın yaşamı anlatıldı; türküleri seslendirildi

Neşet Ertaş Karabağlar'da özlemle anıldı
25 Eylül 2021 Cumartesi 10:42

Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP'nin İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatmagül Uysal, Tokat Zile İlçe Başkanı Alli Rıza Bozdemir'in de aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ekim, "Neşet Ertaş'ın Hayatı ve Felsefesi" başlıklı bir sunum yaptı. Ekim, Ertaş'ın her milletten, ırktan, düşünceden insanı "Gönül Dağı"nın zirvesinde toplamayı başardığını söyledi. Ardından Anadolu Dostları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına Emekli Öğretmen Halil Bilge katılımcılara seslendi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Selvitopu, binlerce yıldır yaşamın sürdüğü; sevginin, saygının egemen olduğu Anadolu coğrafyasının derinliğine vurgu yaptı. Neşet Ertaş'ın da bu toprakların, bu zengin kültürün bir değeri olduğunu hatırlatarak, "Neşet Ertaş türküleriyle, sözleriyle, yaşam tarzıyla hepimize örnek, önder olmuş büyük halk ozanlarımızdan biridir. Tam bir Anadolu insanıdır. Bugün türküleri, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun herkes tarafından söyleniyor. O türküleriyle insanları birleştirmeye devam ediyor" dedi.


'Hepimizin görevi'


Neşet Ertaş'ın sanatını, insanlığını gelecek kuşaklara anlatmanın herkesin görevi olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Biz de yerel yönetim olarak, büyük ozanın Karabağlar'da yaşamış olmasından da onur duyarak bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bundan sonra da daha kapsamlı anmalar gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde Karabağlar'ın dört bir yanında kültür merkezlerini hizmete açacağız. Karabağlar kültürle, sanatla iç içe olacak, yoğrulacak. .Neşet Ertaş hayatı boyunca insanlara sahip çıktı. Biz de onun yaptıklarını örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu değerimizi aramızdan ayrılışının 9. yılında rahmetle, minnetle anıyoruz. Önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sergen İçten, Neşet Ertaş'ın türkülerinden kısa bir dinleti sundu.

Tören katılımcıların Neşet Ertaş'ın büstüne kırmızı karanfiller bırakmasıyla sona erdi.

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