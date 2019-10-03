Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan foklar için çalışma yapılacak

Karaburun'da yaralı bir yavru Akdeniz fokunun kıyıya vurduktan sonra ölmesinin ardından toplanan Yerel Fok Komitesi, gelecek döneme ait çalışma programını belirledi.

Toplantıda, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokları ile ilgili iletişim ve koordinasyonun oluşturulmasına, canlıların yaşam alanlarının korunması için çalışma yapılmasına yönelik kararlar alındı.İzmir Valiliği ve Karaburun Kaymakamlığı'nın oluru ile 2000 yılında oluşturulan ve resmi kurum temsilcilerinin yanı sıra gönüllülerin de yer aldığı Karaburun Yerel Fok Komitesi (KYFK), geçen 16 Eylül'de yaralı bir yavru Akdeniz fokunun Karaburun'da kıyıya vurduktan sonra ölmesinin ardından toplantı yaparak, çeşitli kararlar aldı. Karaburun Emniyet Müdürlüğü, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mordoğan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ilgili personelin de katıldığı toplantıda, benzer vakaların zamanında tespiti ve çözümünde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için atılacak adımlar konuşuldu. Yarımada'da Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, ekosistemin korunması kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtilen toplantıda, Karaburun Yarımadası'nın denizel alanının planlanmasına yönelik Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) kapsamında rapor hazırlanmasına karar verildi. Yine Akdeniz foklarının yaşam alanlarının korunması, potansiyel balık çiftlikleri alanlarının kaldırılması, yasadışı avcılık ve yapılaşmayı önlemeye yönelik çalışmaların öncelik verilmesi de kararlaştırıldı.

Yerel Fok Komitesi, toplantıda ayrıca Karaburun'da Akdeniz fokları ile ilgili iletişim ve koordinasyonun oluşturulması, bilgilendirme ve uyarı panolarının önemli alanlara yerleştirilmesi ile ilgili çalışma başlatılması, ilçede veterinerlik hizmeti veren birim personeline yönelik hasta ve yaralı foklar için ilk yardım programının oluşturulması kapsamında teknik eğitimlerin verilmesini kararlaştırdı. Toplantıda ayrıca Yarımada'da Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik eğitim programının oluşturularak başta ilköğretim ve lisede uygulanması, siteler ve muhtarlıklara iletişim ile ilgili duyuruların yapılması, internet üzerinden Akdeniz fokunun anlatılması da kararlaştırıldı.



