Nevvar Salih İşgören Bursu için son gün yarın

2010 yılından bu yana özkaynaklarıyla öğrencilere toplamda 4.6 milyon lirayı aşkın burs sağlayan Nevvar - Salih İşgören Vakfı, yeni dönem burs ön başvurusu için internet üzerinden sistem kaydı almaya başladı. Öğrencilerin, Nevvar-Salih İşgören Vakfı’nın www.nevvarsalihisgoren.org.tr web sitesinde, kendileri için uygun olan başvuru formlarını eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Örnek hayırseverler Nevvar ve Salih İşgören’in isimleri, 2019-2020 döneminde de ihtiyaçlı öğrencilere vereceği burslarda yaşatılacak. Nevvar-Salih İşgören Vakfı’nın sitesi www.nevvarsalihisgoren.org.tr üzerinden, dört ayrı kategoride burs ön başvuruları kabul ediliyor. Sadece internetten yapılan başvuru için son tarih 20 Eylül 2019.

İsimleri eğitim kampüslerinden okullara, huzurevlerinden dispanser ve hastanelere, gen tedavi merkezinden inanç ve kültür mekanlarına çok sayıda eserde yaşayan hayırseverler Nevvar ve Salih İşgören’in iyilik mirası, 2019-2020 döneminde de eğitim bursu olarak büyüyerek çoğalacak.

Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, bilimsel araştırmalar gibi alanlarda destekleri ve katkıları nedeniyle minnetle hatırlanan Nevvar ve Salih İşgören’in adı, isimlerine kurulan vakıfça bu dönem de dezavantajlı ve ihtiyaçlı öğrencilere sağlanacak burslarla geleceğe taşınacak.

Dört ayrı kategori

“İzmir’in Nevvar Annesi” ve “Salih Babası” olarak bilinen hayırsever çiftin adını taşıyan Nevvar Salih İşgören Vakfı Bursu’na, öğrencilere, www.nevvarsalihisgoren.org.tr üzerinden burs sekmesi içindeki; “Üniversite/Yükseköğrenim”, “Hayırsever adını taşıyan Okullar”, “İlk ve Orta dereceli Okullar”, “Şehit ve Gazi Yakını Öğrenciler” form kategorilerinde, ön başvuru yapma hakkı tanınıyor.

11 Eylül’den bu yana açık olan burs ön başvuruları için, sitedeki http://burs.nevvarsalihisgoren.org.tr/ bölümü tıklanarak giriliyor. Öğrencilerden ön başvuru formundaki soruların doğru, eksiksiz ve sonradan belgeleyebilecekleri şekilde yanıtlamaları isteniyor. Formda belirtilen banka hesap numaralarının öğrencilere ait olması gerekiyor.

Başvurular sadece internetten

Önceki eğitim döneminde 13 bine yakın ön başvuru yapılan ve ödemeleri vakıf özkaynaklarından karşılanan Nevvar - Salih İşgören Vakfı Bursu için, 2019-2020 başvurularında son tarih 20 Eylül 2019 Cuma. Bu tarihten sonra sistem kapatılacak ve ön başvuru sahipleri, vakıf web sitesi ile vakıf sosyal medya hesaplarından birkaç hafta içerisinde duyurulacak sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. Kimlik numarasıyla sorgulama yaparak, kendi başvurularına olumlu-olumsuz yanıt bulabilecek. Sadece sistem üzerinden yanıt bulunacağı için, bu süre içerisinde vakıf kurumsal telefonundan sonuç açıklama süreciyle ilgili bilgi almak mümkün olamayacak.

Sorgulama sonrasında ön başvuru sürecini geçip aday bursiyer olmaya hak kazananlar, beyan ve belge doğrulama süreci için, vakıfça talep edilen ve kendilerinin sorgulama ekranında görebileceği belgeleri eksiksiz olarak; vakfın bursa hak kazananlarla paylaşacağı adrese gönderecek. Hak kaybı yaşanmaması için vakfın facebook, instagram ve twitter hesaplarının takibi önemli.

Geri ödemesi “vicdani” sözleşmeyle

Bu dönem verilecek burs miktarı ve tutarı, başvuruların doğrulama süreçleri sonrasında belirlenecek. Önceli eğitim dönemi, 350 öğrenci Nevvar - Salih İşgören Bursu hakkından yararlanmıştı. Bu hak kapsamında 6 ay boyunca, üniversite öğrencileri 300-TL, diğer eğitim kademelerindeki öğrenciler 150-TL burs ödemesi almıştı.

Kitap ve çevre duyarlılığı özel önemde

Vakıf “geri ödeme” boyutunda, öğrencilerden “meslek sahibi olduklarında en az bir öğrenciyi okutmak” şartını bir “vicdani sözleşme” olarak talep ediyor. Ayrıca bursiyer belirleme sürecinde, ön başvurucuların, kütüphane üyeliği ve kütüphaneden düzenli kitap takibi performansı ile çevre ve ağaçlandırma kampanyalarına katılımı önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.