“Niyetimiz siz ‘tamam’ diyene kadar yanınızda durmak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye’deki konutları hasar gören depremzedelerle bir araya geldi. İzmir’de 30 Ekim depreminin ardından kooperatifçilik modeliyle hayata geçirilen Halk Konut uygulamasını anlatan Başkan Soyer, “Niyetimiz siz bize ‘tamam kardeşim güle güle’ diyene kadar yanınızda durmak. O nedenle buradayız. Siyaset yapmak gibi bir derdimiz yok. Kimsenin rolünde, makamında gözümüz yok. Biz iki şehrin kardeşliğini büyütmek istiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, afet bölgesinde genel koordinasyonunu İzmir’in üstlendiği Osmaniye’deki programının ikinci gününe iki önemli buluşmayla başladı. Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi’nde ilk olarak personelle bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, sahada kapı kapı dolaşarak bölge halkına hizmet sunan ekiplerden bilgi aldı. Başkan Soyer, daha sonra afetten dolayı evleri zarar gören hak sahipleriyle buluştu. Başkan Soyer’e, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu eşlik etti.



Halk Konut uygulamasını anlattı

Osmaniye ile kalıcı bir ilişki, kardeşlik bağı kurmak istediklerini belirten Başkan Soyer, İzmir depreminin ardından kentte kooperatifçilik modeliyle hayata geçirilen Halk Konut uygulamasına ilişkin bilgiler verdi. Osmaniye Belediye Başkanı ile görüşme sağlamak için randevu talep ettiğini aktaran Başkan Soyer, ayrıca K sınırı ve emsal artışı çalışmalarının gerekliliğini ileteceğini ifade etti.



“Türkiye’nin buna ihtiyacı var”

Osmaniye’yi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla el birliğiyle çalışmaya hazır olduklarını belirten Başkan Soyer, İzmir’den uzanan kardeşlik eli için “İki temel başlıkta bu kardeşliği geliştirmek istiyoruz. İzmir’in güçlü olduğu yanlardan bir tanesi tarım, bir tanesi kentsel dönüşümdür. Biz bu iki konuda deneyimlerimizi sizinle paylaşabiliriz, sizin gücünüze güç katabiliriz diye düşündük. Buradaki varlığımızın sebebi budur. Bu varlık 1 ay, 3 ay, 1 sene değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olsun istiyoruz. Böyle baktığımız için de uzun soluklu planlar, hazırlıklar yapıyoruz. Niyetimiz siz bize ‘tamam kardeşim güle güle’ diyene kadar yanınızda durmak. O nedenle buradayız. Siyaset yapmak gibi bir derdimiz yok. Kimsenin rolünde, makamında gözümüz yok. Biz iki şehrin kardeşliğini büyütmek istiyoruz. Bu, Türkiye’ye ders olacak. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” dedi.



İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da İzmir’deki Halk Konut uygulamasının ilk örneği olan Dilber Apartmanı’nı örnek gösterdi. Kooperatifleşme sürecini anlatan Kaya vatandaşlara teknik bilgiler de verdi.



Osmaniyeliler Başkan Soyer’i bağrına bastı

Başkan Soyer daha sonra kentte en çok hasar alan noktalardan olan Metin Tamer Sitesi’ne gitti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soyer, desteklerin aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti. 14 blok, 416 daireden oluşan, 2 blokun yıkıldığı ve yaklaşık 200 can kaybının yaşandığı sitenin sakinleri Başkan Soyer’e sorunlarını anlatabildikleri için memnuniyetlerini aktardı. Vatandaşlar milletvekili ve yerel yöneticilerin kendilerine kayıtsız kaldığını da ifade etti.