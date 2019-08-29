Nostalji Vapuru İzmir Körfezi'nde sefere çıkıyor

Hizmete girdiği 1951 yılından bu yana İzmirlilerin gönlünde taht kuran ve şehrin simgelerinden biri haline gelen Bergama Vapuru yeni bir yolculuğa çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Nostalji Vapuru" adı verilen program kapsamında tarihi gemiyle 31 Ağustos'tan itibaren körfez turları düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişe özlem duyanlar için Bergama Vapuru’yla Körfez turları başlatıyor. Nostalji Vapuru adı altında, müzik dinletileri eşliğinde düzenlenecek turlara katılan İzmirliler iki saat boyunca keyifli bir Körfez turu yapacak. Üçkuyular İskelesi'nden saat 20.00'de hareket edecek Bergama Vapuru'nun özel seferi yine Üçkuyular'da son bulacak. 31 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak seferler cuma ve cumartesi akşamları 20.00’da başlayacak ve her hafta başka bir sanatçı canlı müzik performansı sunacak. Nostalji Vapuru’nda yiyecek ve içecek satışı da olacak.

Bilet satışları başladı

En fazla 300 yolcuyla sınırlı tutulacak turlar için bilet satışı Konak, Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerinden 09.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor. Gemide yer kalması durumunda Üçkuyular İskelesi'nde seferden bir saat öncesine kadar bilet satışı yapılacak. İki saatlik körfez turu bileti kişi başı 25 TL’den satışa sunulacak. Bergama Vapuru'na yolcu alımına saat 19.30’da başlanacak ve 20.00’de hareket edilecek. 31 Ağustos Cumartesi akşamı yapılacak ilk seferde sanatçı Hamdi Akatay ve Dokuz Sekizlik Jazz Project sahne alacak.