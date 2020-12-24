Odalar esnaf için birleşti

Esnafla destek için Torbalı’daki meslek odaları birleşti. Torbalı Ticaret Odası (TTO) öncülüğünde bir araya gelen Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası, Tepeköy Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Şoförler Odası; Torbalı halkına esnafa destek çağrısında bulundu

Pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen esnaf için Torbalı’daki odalar “Esnafını koru” çağrısı yaptı. Torbalı Ticaret Odası, Torbalı Esnaf Odası, Torbalı Ziraat Odası, Torbalı Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Tepeköy Esnaf Kefalet Kooperatifi ilçe halkına “Alış-verişinizde yerel esnafı tercih edin. Torbalı’nın parası Torbalı’da kalsın” çağrısı yaptı. Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun, “Daha önce esnafa destek için yapmış olduğumuz açıklamalardan sonra bazı destekler sağlandı. Bu sefer ilçemizdeki diğer meslek kuruluşları ile bir araya gelerek yeni bir kampanya başlatma için karar aldık. ‘Esnafını Koru’ kampanyası ile ilçe halkından, yapacakları alışverişlerde yerel işletmeleri tercih etmelerini rica ediyoruz. Biz meslek kuruluşları olarak esnafımıza herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Küçük bir alış veriş demek evine ekmek götüren esnafa destek demektir. İnşallah aşı çalışmaları ile yeni yıla umut ile gireceğiz. Bu kampanyayı başlatmada emeği olan oda başkanlarıma ve esnafını her zaman koruyan Torbalı halkına teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine söz verdi.

Başkanlardan güç birliği

“Torbalının Parası Torbalıda Klasın” kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halil Gülcü “Esnafımız bu pandemi sürecinde çok zorluk çekti ve çekmeye de devam ediyor. Tüm Torbalı halkından esnafımdan sahip çıkmasını istiyorum. Esnaf gerçekten de darda” dedi. Kampanyaya desteklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin “Koranavirüs ortaya çıktığından beri hem çiftçilerimiz hem de esnafımız çok büyük zorluklar çekiyor, girilen yeni yıl ve ilçe vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteği ile birlikte bu zorlu süreci atlatacağız” dedi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetine dile getiren Şoförler Odası Başkanı Cıva İsmail Akman “Odamıza kayıtlı olan taksi, dolmuş ve servis işletmeci üyelerimiz basit usul vergilendirmeye tabi oldukları için esnaf sayılmaktalar. Vatandaşlarımızdan esnaflarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Kampanyaya öncülük eden Torbalı Ticaret Odasına teşekkür ediyoruz” dedi. Kampanyaya önem verdiklerini söyleyen Tepeköy Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Canbeldek “Salgın her esnaf gibi Torbalı esnafını da olumsuz etkiledi. Biz kooperatif olarak esnafımıza kredi sağlamayı sürdüreceğiz. Esnafımızı korumamız gerekir” diyerek sözlerine son verdi.

