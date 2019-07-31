Ödemiş 2020-2024 dönemine hazırlanıyor

Ödemiş Belediyesi, kentte yaşayanlara verdiği hizmetlerin daha etkin ve arttırılarak sunulması amacıyla 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planın yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde belirtilen hüküm gereğince mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde beş yıllık stratejik plan hazırlaması gerekmektedir. 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planın yapılmasına dair hazırlık çalışmalarına başlayan Ödemiş Belediyesi, stratejik planla ilgili yöntem ve eğitim konusunda Yaşar Üniversitesi’nden destek alıyor.

2019 Eylül sonuna kadar tamamlanması hedeflenen stratejik plan ile ilgili toplantılara başlandı. İlk toplantı kamu kurumları, siyasi parti ve oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş yaptığı konuşmada; “Stratejik planlama; şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması, şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması, bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir.

Paydaşların daha aktif bir şekilde kent yönetimine katılmaları için “Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması ve halkla ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması” hedefimizdir ve bu hedefin gerçekleştirilmesi, şüphesiz ki her kesimin kent yönetiminde etkili hale gelmesine vesile olacaktır.

Kentimizin gelişimi, kültürümüzün korunması ve geleceğe taşınmasını sağlamak amacıyla belediyemiz tarafından verilen hizmetlerin ve gerçekleştirilen projelerin vatandaşlarımızın ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlayacak stratejilerimizi hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Stratejik plan toplantıları 31 Temmuz’da meclis üyeleri ve muhtarlarla,1 Ağustos’da da belediye çalışanlarıyla yapılacak.